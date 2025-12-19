Празниците са вълшебни, когато сме заобиколени от любими хора, но реалността за мнозина е различна. Психотерапевтът Бианка Пескару дава ценни съвети как да се справим с емоциите, ако тази година празничната ни маса е по-празна.

Коледа е време за споделяне, смях и семейни традиции. Но какво се случва, когато вместо шумни компании, ни посреща тишината на дома? Независимо дали сте преживели раздяла, загуба или близките ви са далеч, самотата през празничния сезон може да бъде тежък емоционален товар.

„За съжаление, не всички сме в позитивна и щастлива картина на живота си точно сега“, обяснява психотерапевтът Бианка Пескару, сочи StirileTV. Тя подчертава, че има конкретни стъпки, които можем да предприемем, за да преминем през този период с повече спокойствие и по-малко тъга.

1. Мислите създават емоции

Първата стъпка е да наблюдаваме вътрешния си глас и да се вслушаме в него. „Нашите мисли са това, което създава емоциите ни. Ако се фокусираме върху негативното или „катастрофалното“, активираме ролята на жертва в себе си“, казва Пескару. Вместо да мислите за това какво ви липсва, опитайте се да погледнете на уединението като на време за личен мир и презареждане.

2. Излезте от „черупката“ си

Когато сме тъжни, инстинктът ни е да се скрием под завивките. Психотерапевтът обаче съветва точно обратното – да бъдем активни.

Занимания у дома

Редете пъзел, рисувайте, гледайте любим филм или започнете нов проект, за който никога не ви остава време.

Извън дома

Отидете на ледена пързалка, разходете се в парка или посетете коледен базар. Движението и промяната на обстановката носят нова енергия.

3. Алтернативи за социализация

Ако семейството ви е в чужбина или вече не е сред нас, не се изолирайте. Не бива да забравяме, че хората са социални същества.

„Свържете се с колеги, приятели или далечни познати“, съветва експертът. Технологиите в съвременния свят ни позволяват видео разговори, които могат да запълнят празнотата по време на празнините дни.

4. Пътуване

Друга отлична идея е организираното пътуване в група. Така няма да страдате в усамотение, а ще се запознаете с нови хора и ще откриете нови места. Какво по-подходящо време за пътуване от почивните дни по празниците?

5. Силата на благодарността

Един от най-бързите начини да променим емоционалното си състояние е благодарността. Направете списък с хубавите неща, които имате – дори и най-малките. Умът ни често вижда чашата наполовина празна, но съзнателното фокусиране върху позитивите балансира емоциите. Освен това, да направите нещо за друг, всъщност е подарък за самите вас – актът на даване носи дълбоко удовлетворение.

Традициите за „голямото семейство около масата“ вече се променят

Ако се чувствате сами, е важно да знаете, че не сте единствените. Според проучване на King’s College London, делът на хората, които прекарват Коледа сами, се е удвоил от 1969 г. насам. Тази тенденция показва, че съвременното общество се променя и традиционният модел на „голямото семейство около масата“ все по-често отстъпва място на индивидуалното преживяване на празника. Това не е непременно провал, а нова социална реалност, към която трябва да се адаптираме с разбиране и самосъчувствие.

Погрижете се за детето в себе си

„Когато сме тъжни, често сме заседнали в състоянието на уязвимото детско его“, обяснява Бианка Пескару. „За да излезем оттам, трябва да бъдем подкрепящи родители за себе си. Направете нещо специално за себе си – купете си подарък, пригответе си любимо ястие. Обгрижете това дете в себе си, за да се почувства то сигурно и обичано“.

Самотата е просто състояние, а не присъда. С правилната настройка и малко активност, празниците могат да се превърнат в ценно време за среща с най-важния човек в живота ви – самите вас.

