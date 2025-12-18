Коледа е празник на смирението, вярата. Той е един от най-обичаните в България, тъй като обединява семейството и колективния дух. Ритуалите, свързани с него са важен елемент от културното наследство на страната ни и са част от идентичността на българския народ.

Както Коледа, така и Нова година у нас се отбелязват с общи християнски и народни традиции, но има и интересни регионални различия, остатък от някогашните вярвания и обичаи.

Коледари и станеник

Коледуването е един най-разпространениете български обичаи. Основните участници –коледарите са младежи, които за първи път обличат ергенско облекло и запасват пояс.

Коледарите в Добруджа се водят от станеник - по-възрастен, женен мъж, наричан още цар, кудабашия. В дружината някой се облича и като поп, който казва молитвата, а друг пък се преструва на животно – за да измоли повече храна от стопаните.

Колачите

Още един древен български ритуал, близък до коледуването, разпространен главно в Западна България – Пернишко, Радомирско и части от Софийско. Колачите са млади мъже, които в нощта срещу Коледа обикалят домовете в селото, облечени в народни носии, с калпаци и геги. Те изпълняват обредни песни и благословии за здраве, а в замяна получават колаци (обредни хлябове), сланина, месо, вино, ракия или пари.

Каладосване

Обичаят отново е свързан с обредно обикаляне на домовете и благославяне за здраве, плодородие и берекет. Среща се главно в Западна България и Източните Родопи. Прави се от момите, на които им е време да се задомят и които в нощта срещу Коледа отиват заедно на реката, където символично засяват жито. И вярват, че след този ритуал ще сънуват кой ще бъде техният жених.

Захранване

Във Врачанско семейство се събира рано сутринта на Коледа около трапезата, на която задължително присъстват печено врабче и вино. Всичко е предварително проготвено от най-старата жена в къщата – нейна задача е и да захрани всяко дете в дома, за да е леко като врабчето и здраво като виното. На много места в района се консумира и пържена калбаса – суджук,приготвен от свинско месо, символизиращ благоденствието и изобилието.

Бразая

Един древен и малко познат обичай, характерен за района на Русе, Силистра и Тутракан. Бразая е мъж, маскиран като фантастично животно, най-често птица с дълъг клюн, накичен с китки, звънчета и цветни панделки, който обикаля по къщите, изпълнявайки ритуален танц, чиято цел е да прогони злите сили. Негова задача е и да известява на селото в коя къща е срещнал най-мързеливите и съответно най-работливите моми.

Бабугери

Маскарадните игри датират по нашите земи от стотици години. Участниците в тях са познати най-вече като кукери, но в област Пирин са наричани още бабугери. Основната им цел е да прогонят злите сили и да донесат здраве и благоденствие на цялото население.

Свинска сватба

Традиционно в дните около Коледа на много места в България се коли прасе. В Пиринския край с този акт, включващ прекадяване, четене на молитви и отдаване на почит към животното, както и събирането на цялото семейство около трапезата, се отпразнува добре свършената работа през годината.

Кадена вечеря

В Странджа първото прекадяване на дома с тамян е на Никулден. Второто е на Бъдни вечер, а третото – на Йордановден. За всяка от тях стопанката на къщата меси обреден хляб, който е със специфична за региона символна украса. Тя представлява пръчка от тесто - на Никулден, оформена в полукръг на Бъдни вечер, а на Йордановден полукръгът се сключва в кръг. Тогава започва и истинската нова година.

