Докато в България се подготвяме за уютни вечери край елхата и вадим дебелите палта от гардероба, част от българските популярни личности се разхождат по бански.

Вместо сарми и греяно вино - на Малдивите или в Дубай. Ето как някои от любимите ни лица сменят зимните ботуши с джапанки.

Радостина Костадинова и Георги Костадинов

Инфлуенсърката Радостина Костадинова избра тюркоазените води на Малдивите за своята предпразнична почивка. Заедно с половинката си Георги, тя се наслаждава на романтика и пълно спокойствие. По споделяните от тях кадри си личи, че двойката е заминала без своя син, за да си подари ценно време за двама.

Снимка: Instagram

„Започвам отново да се влюбвам в душата си“, признава Радостина в своя Instagram профил.

Антония Батинкова със семейството си

За „Мисис България“ Антония Батинкова Коледа по традиция е свързана с пътешествия. Този път избра Дубай – дестинацията, която никога не спира да впечатлява с мащабите си. В своя типичен стил, Антония споделя кадри, на които луксът крещи, а слънцето и усмивките никак не са малко. Тя показва, че дори в очакване на трето дете, с вече доста пораснало коремче, почивката на топло винаги е добър вариант.

Айлин Бобева на ваканция с прасенца

Снимка: Instagram

Красавицата от трети сезон на „Ергенът“ Айлин Бобева също избяга на топло, но по един много по-екзотичен и забавен начин. В компанията на своя любим, тя споделя кадри, на които храни прасенца на плажа – преживяване, което определено не се вписва в класическите представи за декември, но пък носи много настроение и усмивки.

Виктория Капитонова за пръв път на топло цяла зима

Припомняме, че победителката от първия сезон на „Ергенът“ Виктория Капитонова също обяви, че няма намерение да студува тази година в България. Тя сподели с последователите си, че ще прекара празниците на топло място в компанията на най-близките си хора. Макар все още да пази точната дестинация в тайна, Капитонова загатна, че я очакват слънчеви и споделени мигове, далеч от българската зима.

