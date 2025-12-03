Докато всички започват да се подготвят за студена зима и евентуално снежна Коледа, Айлин Бобева, позната от втори сезон на „Ергенът“ отново успя да привлече вниманието. Тя прекарва време в компанията на своя любим на екзотична дестинация и... с доста необичайно занимание.

Вместо да позира с коктейл на луксозен плаж, Айлин публикува кадри, на които не просто се наслаждава на тюркоазеното море, а храни прасета, плуващи около нея.

Плуващите прасета на Бахамите

Айлин посещава прочутия остров Big Major Cay в Бахамите, където живеят така наречените „плуващи прасета“. Този феномен отдавна е световна атракция, привличаща туристи с уникалната си гледка.

Тези прасета не са диви по произход. Смята се, че са били оставени от моряци или местни жители преди десетилетия. С времето животните са развили необичайно поведение – научили са се да плуват, за да посрещат лодките с туристи, от които получават храна. Така плуването се превръща в начин за оцеляване, а Pig Beach – в задължителна спирка за екзотичен туризъм. Специалистите обаче напомнят, че зад красивата снимка се крият и рискове:

Животните са изцяло зависими от човешката намеса за своето хранене.

Масовият туризъм и неправилното хранене могат да създадат сериозни рискове за здравето на плуващите прасета, които са свикнали да преяждат с храна, често неподходяща за тях.

Въпреки сериозните предупреждения, Айлин Бобева успява да се наслади на екзотичното преживяване, което я отличава от хората, които пътуват в страни известни с коледни базари.

