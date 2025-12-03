Коледа наближава, а ние продължаваме да ви показваме най-добрите коледни пазари по света и у нас. Приказна атмосфера, изобилие от светлини и специални деликатеси, концерти и дървени къщички. Това са само част от вълшебствата, които коледните пазари в Чехия предлагат на жители и гости. Ето къде са разположени най-впечатляващите от тях.
Староместки площад, Прага
- Сърцето на празничната Прага - огромна елха, хиляди светлини, музика и празнична атмосфера.
- Дървените къщички предлагат ръчно изработени сувенири, коледна украса и традиционни лакомства като сладкиши, печени кестени и греяно вино.
Всяка вечер пазарът оживява с концерти и светлинни шоута, а церемонията по осветяването на елхата е истински празник за малки и големи.
Вацлавски площад, Прага
- Разположен близо до Стария град, съчетава празнично настроение с удобен достъп.
- Идеален за туристи, които искат коледна атмосфера в урбанистична среда.
- Предлага традиционни лакомства, дребни подаръци и празнични светлини
Чески Крумлов
- Романтика и магия сред снежните улици на средновековния град.
- Базарът включва щандове с подаръци, храна и напитки, концерти, работилници и коледни шествия.
Площад на мира, Прага
- Малък, спокоен и обичан от местните, предлага автентично празнично преживяване.
- Щандовете предлагат традиционни украшения, подаръци, домашни лакомства и топли напитки.
- Подходящ за тези, които търсят уют и спокойствие далеч от тълпите.
