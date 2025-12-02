Що се отнася до Коледа, A$AP Rocky вече е развълнуван от предстоящите празненства с половинката си Риана, синовете им Арза, на 3 години, и Риот Роуз, на 2 години, както и новороденото им момиченце Роки, което двойката посрещна през септември.

„Очаквам с нетърпение бяла Коледа със сняг и печени кестени“, сподели рапърът в ексклузивно интервю с E! News на церемонията по награждаването на филмовите награди „Готам“ за 2025 г. в Ню Йорк на 1 декември. „Дърва в камината - такива неща. Да сме заедно. Това е достатъчно.“

A$AP добави, че възможността да прекарва време с децата си е всичко, което може да „поиска“ в списъка си с желания.

„Това е сбъдната мечта. Бъдете със семейството си и ги гледайте как растат“, добави той.

Ето защо той беше развълнуван и от това, че 37-годишната Риана беше до него на събитието на червения килим. Както каза пред E!: „Всяка вечер е вечер за среща. Страхотно е.“

Нови модни вдъхновения

Дуото отново запази модерен вид за появата си в Ню Йорк, като Риана облече розова рокля от Balenciaga и по-специално, дело на дизайнера Pierpaolo Piccioli, която включваше бухнал топ с открити рамене и дълъг шлейф. Изпълнителката на „Umbrella“ допълни визията с дълги черни кожени ръкавици, огърлица с бижута и розова шапка с козирка, обсипана в пера.

Снимка: Getty Images

Междувременно A$AP избра по-класически вид, носейки черен костюм Chanel с едно копче върху бяла риза и раирана вратовръзка.

Откакто стана баща на момиче по-рано тази година, номинираният за Грами е откровен за това как това е променило живота му по начини, които не е очаквал.

Снимка: Getty Images

„Да си баща на момиче те прави някак си по-уязвим“, сподели той с E! на наградите за мода на CFDA през ноември 2025 г. „И аз съм готов за този етап от живота си. Прави те много по-гъвкав и ценен във всичко.“

Но, както отбеляза A$AP, „Да бъдеш баща като цяло е просто невероятно. Това променя живота.“

