Късите нокти са хит тази зима – те дават възможност за стилни детайли, без да се жертва практичността. Тенденциите през януари се фокусират върху изразителни, но умерени дизайни, от уютни неутрални тонове до смели шарки и графични акценти.

Дива по природа

Този дизайн съчетава смели цветове, смесени шарки и игриви текстури. Идеален е за хора, които обичат да изразяват индивидуалност чрез маникюра си – комбинацията от различни мотиви създава динамичен и артистичен вид.

Тъмна череша

Дълбок, лъскав черешов нюанс - символ на дръзка елегантност. Този цвят е тъмен и драматичен, но без да е тежък – класически избор с модерна нотка.

Земен, зелен тон

Този нюанс, приглушено зелено се превръща в нещо по-съвременно с хромирано покритие. Това съчетание прави визията едновременно неутрална и модерна, придавайки леко металически блясък.

Закачливо и нежно

Игра на нежни пастелни цветове и деликатни детайли. Този дизайн създава леко, мечтателно усещане с „ефирни“ шарки – идеален за онези, които искат да внесат повече мекота и креативност в маникюра си.

Да се вдъхновим от любимото лате

Тази идея черпи вдъхновение от успокояващите тонове на кафе с мляко – кремаво, топло кафяво и дори меко зелен оттенък, който напомня мачa. Маникюрът е уютен и минималистичен, но все пак изискан.

Звезден маникюр

Ноктите с оранжева основа и малки звездни акценти създават ярък, но стилен ефект. Това е графичен и привличащ вниманието дизайн, който доказва, че дори един малък детайл може да промени цялата визия.

Модерна любов

Комбинация от дълбок винен цвят и модерен акцент - меко синьо сърце на всеки нокът. Този маникюр е романтичен, но с утвърден, „сериозен“ характер, подходящ за тези, които искат да носят сърца по стилен начин.

