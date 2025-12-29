През 2026 година тенденциите в маникюра се насочват към баланс между естествена елегантност и смели, но изчистени модни визии. Маникюрът продължава да бъде важна част от цялостната визия, като цветовете вече не са просто допълнение, а израз на индивидуалност и стил. Новите нюанси носят перфектния баланс между нежност и лукс, без да изглеждат прекалено натрапчиви.

Абсолютен нюд - новия тренд, който завладява модната сцена

Вместо плътни бежови цветове, на преден план излизат полупрозрачни, млечни и „чисти“ тонове, които придават свеж и поддържан вид на ноктите. Те са подходящи за всекидневие, офис и минималистични визии, като подчертават естествената красота на ръцете. Сред по-хладните цветове се откроява приглушеното синьо със сив оттенък. Този цвят носи усещане за спокойствие и елегантност. Той е достатъчно неутрален, за да се носи ежедневно, но и достатъчно интересен, за да изпъкне и да направи силно впечатление.

Черният лак отново е хит!

Вместо матови или тежки визии, през 2026 г. той се носи с висок гланц, който придава изискан и завършен вид. Блестящото черно се възприема като символ на увереност и минимализъм и е подходящо както за къси, така и за дълги нокти.

Огън по ноктите - червеното е страст, сила и определено ще ви отива

Дълбоките червени нюанси, особено бордото, продължават да бъдат класика, но с по-модерно усещане. Тези цветове излъчват категоричност, дързост, стил и елегантност и са особено предпочитани през по-студените сезони. Те подхождат както на официални поводи, така и на ежедневна визия.

А за любителите на по-топли и енергични цветове, оранжево-червените нюанси са сред най-актуалните избори. Те комбинират силата на червеното с топлината на оранжевото и създават свеж и жизнен ефект. Този тип цвят е идеален за хора, които искат маникюрът им да бъде акцент.

Изглежда, че цветовите тенденции за нокти през 2026 година се фокусират върху индивидуалния стил и усещането за баланс. Независимо дали се предпочитат неутрални, тъмни или по-ярки нюанси, основната идея е маникюрът да изглежда чист, добре поддържан и съобразен с личното излъчване.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK