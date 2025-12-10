С настъпването на зимния сезон, идват и новите модни тенденции. Но освен в косата и дрехите, трендовете се променят и за маникюра. Хейли Бийбър отново задава тенденциите със своя дързък, леопардов дизайн върху ноктите. Смело и ярко - искате ли и вие такъв маникюр?

Когато става дума за зимни трендове в маникюра, най-често си представяме приглушени мотиви и тъмни нюанси като шоколадово кафяво и винено червено, които се вписват в атмосферата на сезона. Винаги обаче има изключение от правилото, а любимата на Джъстин Бийбър го доказа.

Тя се отказа от традиционния си неутрален glazed donut стил и избра къси, бадемовидни нокти с леопардов принт върху някои от тях и леопардови френски върхове върху останалите, а нейния маникюрист сподели снимка на ноктите в Инстаграм.

Хейли не е единствената, която заменя тъмните зимни цветове със смели и игриви принтове. Ванеса Хъджънс залага на тенденцията с cat eye ефект, като последният ѝ маникюр комбинира огледален блясък с леопардови френски върхове. Сабрина Карпентър носи маникюр с точки по време на последната дата от турнето си Short n' Sweet, а Клои Кардашиян наскоро показа празнични нокти с червен брокат.

