Моделът Хейли Бийбър, чийто личен бранд превърна концепцията за „glazed donut skin“, известна като „кожа като глазирана поничка“ във феномен, открито говори за своята рутина за красота.

Красавицата категорично заявява, че не прибягва до ботокс. Тя разкрива какви са алтернативните методи, на които разчита, за да поддържа безупречно гладката си кожа, съобщава Vogue.

Защо Хейли казва „не“ на ботокса?

Въпреки че е в центъра на вниманието и е лице на индустрията за красота, 31-годишната Хейли Бийбър признава, че има известни предразсъдъци за инжекционните козметични процедури като ботокс, особено в по-ранна възраст. Тя набляга на естествената красота и превенцията, предпочитайки да заложи на холистичен и неинвазивен подход към подмладяването.

Макар че не изключва възможността да обмисли подобни процедури в по-късен етап от живота си, за момента нейното верую е да поддържа здравето и еластичността на кожата чрез други средства.

Тайната за красота на Хейли Бийбър

Ако ботоксът е изключен от режима й, какво тогава прави Хейли за своето прочуто сияние и видимо стегнат вид на кожата?

Лазерни процедури: Хейли споделя, че е правила няколко пъти леки лазерни процедури на лицето си. Тези третирания помагат за стимулиране на колагена, изравняване на тена и придаване на гладкост, без да изискват дълъг период на възстановяване.

Дълбока хидратация и защита: Във философията на личния й бранд за красота стои максимално овлажняване и подхранване на кожата. Тя стриктно следва съвета на своята бразилска майка – да поддържа кожата хидратирана с масла и лосиони.

Слънцезащита: Хейли многократно е подчертавала, че най-добрият съвет срещу стареенето е никога, ама никога да не излагаш лицето си на слънце без защита. Този навик е ключов за превенцията на бръчки и пигментации.

Моделът признава, че грижата за кожата й е предадена от нейната майка още от детството. Тази ранна превенция и отдаденост на хидратацията днес й позволява да поддържа този „гладък, стегнат и безупречен“ вид, който младото поколение толкова много желае, и то без да се налага да прибягва до игли.

