В ерата на социалните мрежи всеки търси начин да изглежда стилно, естествено и интересно на снимки. Макар че професионалните фотосесии все още вдъхновяват, големите звезди като Хейли Бибър, Дуа Липа и Кайли Дженър се обръщат към нещо по-достъпно - добре направени селфита и подбрана естетика. Как успяват да изглеждат толкова ефектно и как можем и ние да си направим такива снимки?

Хейли Бийбър - перфектно уловен момент

Хейли Бийбър е известна със своите огледални селфита и „естествени“ кадри. Тя често използва два телефона - единият за снимане, другият като аксесоар или огледало. Един от триковете ѝ е да използва скрийншот вместо класическата снимка, което позволява да улови кадъра в точния момент без закъснение. За целта активира AssistiveTouch в настройките на iPhone, който ѝ позволява с едно докосване да направи скрийншот, докато позира. Снимките често са леко размазани – нещо, което създава усещане за непринуденост и „уловен момент“, а не за студена постановка. Хейли също така обича да снима с лек zoom, което прави чертите на лицето по-мекo подчертани.

Дуа Липа и ретро класиката

Дуа Липа, въпреки че е фен на най-новите смартфони, не крие любовта си към класическите фотоапарати. Един от нейните фаворити е стар Canon, който тя често носи със себе си. За нея важен е не перфектният фокус, а характерът на кадъра. Не се страхува да използва светкавица дори през деня – ефект, който придава моден блясък и ретро усещане. Снимките ѝ често са направени в движение, с лека размазаност или при нестандартна светлина. Това ги прави живи и интересни. Камерата ѝ е почти като моден аксесоар – винаги под ръка, готова да улови неочакван момент.

Кайли Дженър - кралицата на селфитата

Естествена светлина и много леки филтри

Кайли Дженър пък е майстор на позите. За да постигне перфектния кадър, тя държи телефона малко над лицето, за да създаде усещане за по-фина и удължена форма. Често използва естествена светлина и не прибягва до тежки филтри. Акцентът пада върху изразителността на лицето и точната поза. Тя обича кадри, в които лицето заема голяма част от снимката - това създава усещане за близост и интимност.

Кендъл Дженър и минималистичния подход

Кендъл Дженър залага на минималистичен подход. Камерата ѝ често е позиционирана далеч от нея, понякога над главата или отстрани, така че снимките изглеждат по-естествени и въздушни. Използва ефекта „зърно“, който напомня на филмовите кадри от миналото и придава дълбочина на изображението. Обича пространството – както във фона, така и в композицията. При нея няма претрупаност или излишна обработка, всичко е балансирано и естетично.

Ако искаш да приложиш техните трикове, започни с експерименти. Използвай естествена светлина, опитай снимки в движение, промени ъгъла и разстоянието. Позволи си да излезеш от класическата представа за „перфектен кадър“.

