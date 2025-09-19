Дуа Липа знае как да поддържа перфектен корем. И тайната не е в магията на музиката, а в дисциплината и тренировките.

„Събуждам се, протягам се и с един замах се обръщам с главата надолу“, споделя тя за Vogue.

Така започва денят на певицата. Тя превръща йога позите и пилатеса в начин на живот. Дуа Липа е истински майстор на стоенето на глава. Тя умее да прави различни сложни пози от йога. За нея всяко място може да се превърне и в пилатес студио.

„Винаги намирам време за добра тренировка – където и да съм по света“, обяснява тя.

Личният фитнес партньор на Дуа Липа

Наред с йогата, певицата разчита и на специален уред за пилатес. Така тя съчетава нашумелите тренировки на реформър пилатес. Дуа Липа е първият човек в Европа, който го притежава у дома. За нея това е „диван за мускули“. Без извинения, без отлагане и оправдания. Дуа Липа може да тренира по всяко време, дори докато гледа телевизия.

Защо коремът е толкова важен?

„Нон-стоп съм на токчета“, разказва певицата.

Силен корем означава стабилен кръст, а стабилният кръст е равен на красиви танци и изпълнения без никакви болки.

Тайната рецепта за оформен корем

Реформър пилатесът е нейната тайна за здрави стави и стегнати мускули. Перфектният корем е само бонус за певицата. Истинската тайна е любовта към движението.

Снимка: Getty Images

Дуа Липа заявява, че при подготовка за турне спазва строга диета и режим, включително „никакво пиене на алкохол“, докато е на път, сочи The Independent. Тя споделя, че между концертите и репетициите графикът й е натоварен — много работа, тренировки и подготовка — което изисква и по-строг хранителен режим.

Елмира, която в Италия определят като новата Дуа Липа, вижте във видеото ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK