Днес, 22 август, световноизвестната певица Дуа Липа празнува своя 30-ти рождения си ден. Това е повод не само за феновете, но и за медиите да обърнат внимание на личния ѝ живот. Освен с хитовете си и впечатляващата си кариера, певицата често е в центъра на вниманието заради любовните си истории, които не по-малко вълнуват публиката.

Преди да се сгоди за британския актьор Калъм Търнър, изпълнителката на "Don't Start Now" беше свързвана с няколко звезди от А-листата, от дългогодишната ѝ връзка с Ануар Хадид до слуховете за афера с американския певец Джак Харлоу.

Ето още с кои звездни партньори е била свързвана през годините:

Айзък Карю

Първата публична връзка на Липа беше с британския модел и готвач Айзък Карю. Двойката се срещаше през 2015 г., но две години по-късно през февруари 2017 г. те се разделиха приятелски, а по-късно същата година Липа започна да се среща с модела и певец Пол Клайн.

През май 2018 г. обаче тя и Кару бяха забелязани да напускат заедно Soho House в Лондон, с ръката на Кару около рамото на певицата.

След това Карю се присъедини към Липа и родителите ѝ на наградите „Грами“ през февруари 2019 г. и на „Мет Гала“ през май същата година. Двойката сякаш се беше разделила завинаги през юли, тъй като Липа беше видяна да целува Хадид на музикален фестивал в Лондон.

Пол Клайн

Липа е излизала с модела и музикант Пол Клайн в продължение на пет месеца, преди да се разделят през януари 2018 г., според Associated Press.

Въпреки че Липа не е говорила публично за връзката или раздялата, Клайн очевидно е обсъдил раздялата им в Instagram през юли 2018 г., казвайки, че е изтрил Instagram и X от телефона си през януари, след като „сърцето му е било изтръгнато от гърдите му“. Той добави, че е щастлив, че може да „прави изкуство от наистина скапани ситуации“.

Ануар Хадид

Най-дългата публична връзка на Липа досега е с Ануар Хадид, брат на супермоделите Джиджи и Бела Хадид.

Липа и Хадид бяха забелязани за първи път да показват близост на рождения ден на Джиджи в Малибу, Калифорния, през юни 2019 г., а след това на музикален фестивал в Лондон в началото на юли същата година. Те направиха първата си публична поява заедно на ревюто на Marc Jacobs през септември по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. През ноември същата година Липа и Хадид направиха официалния си дебют на червения килим на Американските музикални награди.

Те прекарват пандемията през 2020 г. заедно, като през април Липа каза пред People, че самоизолацията я е сближила с Хадид повече от всякога, буквално и преносно.

Двамата отбелязаха първата си годишнина през юни същата година и осиновиха кученце на име Декстър заедно през следващия месец. През януари 2021 г. Липа каза пред Rolling Stone, че се чувства „много комфортно“ във връзката си с Хадид. Въпреки това, до края на същата година те се разделиха след две години и половина заедно.

Тревър Ноа

Говореше се, че Тревър Ноа и Липа се срещат, след като от Daily Mail публикуваха снимки на бившия водещ на Daily Show, на които я целува по бузата през септември 2022 г. Източник обаче каза пред People, че Липа и Ноа са просто приятели.

През октомври същата година Ноа се появи в подкаста на Липа „Dua Lipa: At Your Service“ и не изрази нищо друго освен похвали за певицата на „New Rules“, която според него е видял за първи път да свири на финала на Шампионската лига на УЕФА през май 2018 г.

Когато в интервю за The Hollywood Reporter през ноември 2022 г. го попитаха за връзката му с Липа, Ноа се облегна назад и се засмя.

Джак Харлоу

Рапърът Джак Харлоу издаде песен, наречена „Dua Lipa“, в която казва, че иска повече от „едно участие“ от певицата на „Boys Will Be Boys“ във втория си албум „Come Home The Kids Miss You“.

Той беше споделил, че разговорите им са станали „по-малко неловки“ след излизането на песента, а когато го попитали дали е влюбен в Липа, той отговорил: „Възхищавам ѝ се“.

През декември същата година източник съобщи на People, че Липа и Харлоу са се „мотали заедно“, след като са били забелязани на брънч. Нещата обаче сякаш са се охладили в началото на 2023 г., тъй като Липа е била забелязана с нов мъж през февруари.

Роман Гаврас

През февруари 2023 г. Липа беше забелязана да напуска афтърпарти след връчването на наградите БАФТА в Лондон с мистериозен мъж. По-късно стана ясно кой е той - френския режисьор Ромен Гаврас, 14 години по-възрастен от нея.

Гаврас преди това беше във връзка с певицата Рита Ора в продължение на шест месеца. Представител на Гаврас потвърди пред Daily Mail, че са се разделили през март 2021 г. поради противоречиви графици и работни ангажименти.

Липа и Гаврас оповестиха публично романса си на филмовия фестивал в Кан през май 2023 г. Двойката мина заедно по червения килим и позира за снимки.

Двамата поеха по различни пътища в края на 2023 г.

Калъм Търнър

Всичко започна през януари 2024 г., когато двамата бяха забелязани да се прегръщат на афтърпарти, организирано от Apple TV+.

Друго наблюдение на двойката се случи само няколко дни по-късно, когато Липа се присъедини към Търнър на събитието с въпроси и отговори на актьора в театър „Аеро“ в Санта Моника.

По-късно същия месец Липа и Търнър бяха снимани да напускат Sushi Park в Лос Анджелис. Новата двойка беше видяна да се смее и да разговаря, а на една от снимките Търнър дори целуваше Липа по бузата.

Двамата официално обявеха връзката си в Instagram през юли 2024 г. и дебютираха на червения килим на Met Gala през 2025 г.

След дълги месеци на слухове, Липа потвърди годежа си с актьора в разговор с британското издание на Vogue, публикуван на 12 юни тази година. Тя също така сподели, че Търнър е изработил пръстена по поръчка, с помощтта на най-добрите си приятели и сестра си.

