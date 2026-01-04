Светът започна 2026 година с новини, които звучат като сценарий от холивудски трилър. След мащабната операция на САЩ, наречена „Absolute Resolve“, Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес бяха задържани и екстрадирани в Ню Йорк.
Докато световните лидери обсъждат политическите последствия, в светските среди възниква въпрос – коя е жената, която стои неотлъчно до Мадуро в продължение на 30 години, и какво ще се случи със семейния им клан след последните събития?
Коя е съпругата на Николас Мадуро?
- Силия Флорес е юрист и политик.
- Тя е дългогодишната половинка на Николас Мадуро, като двамата са заедно от 90-те години и сключват брак веднага след неговото встъпване в длъжност през 2013 г.
- Тя има трима биологични синове.
Силия Флорес никога не е била само „съпруга на президента“. Родена през 1956 г. в Тинакильо, тя е опитен юрист и политически стратег. Самата тя предпочита титлата „Първа бойна другарка“ пред традиционното „Първа дама“, за да подчертае активната си роля в управлението на страната.
Нейната история започва в съдебната зала. През 1993 г. именно тя е адвокатката, която защитава Уго Чавес след неговия провален опит за преврат. Тогава се запознава и с младия синдикален лидер Николас Мадуро. Връзката им, започва сред пламъците на революцията, се превръща в най-могъщия тандем във Венецуела.
Семейството на Силия Флорес и Николас Мадуро
Въпреки че Николас и Силия нямат общи деца, семейният им кръг е голям и често обвиван в мистерии и скандали. Силия има трима биологични синове от първия си брак с Уолтър Рамон Гавидия Родригес:
- Валтер
- Йосвал
- Йосер
Тримата братя винаги са били сочени като част от най-вътрешния кръг на Мадуро. Ефраин Антонио Кампо Флорес също е сред близките на президента. Той е племенник на Силия, когото тя отглежда като свой собствен син.
Силата зад трона
Силия Флорес е сочена като „мозъкът“ в двореца „Мирафлорес“. Като бивш председател на Националното събрание и генерален прокурор, тя познава механизмите на властта отвътре. Тя е филтърът, през който минават най-важните кадрови решения на Мадуро.
Повече за ареста на Силия Флорес и Николас Мадуро вижте ето тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK