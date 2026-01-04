Светът започна 2026 година с новини, които звучат като сценарий от холивудски трилър. След мащабната операция на САЩ, наречена „Absolute Resolve“, Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес бяха задържани и екстрадирани в Ню Йорк.

Докато световните лидери обсъждат политическите последствия, в светските среди възниква въпрос – коя е жената, която стои неотлъчно до Мадуро в продължение на 30 години, и какво ще се случи със семейния им клан след последните събития?

Коя е съпругата на Николас Мадуро?

Силия Флорес е юрист и политик.

Тя е дългогодишната половинка на Николас Мадуро, като двамата са заедно от 90-те години и сключват брак веднага след неговото встъпване в длъжност през 2013 г.

Тя има трима биологични синове.

Силия Флорес никога не е била само „съпруга на президента“. Родена през 1956 г. в Тинакильо, тя е опитен юрист и политически стратег. Самата тя предпочита титлата „Първа бойна другарка“ пред традиционното „Първа дама“, за да подчертае активната си роля в управлението на страната.

Нейната история започва в съдебната зала. През 1993 г. именно тя е адвокатката, която защитава Уго Чавес след неговия провален опит за преврат. Тогава се запознава и с младия синдикален лидер Николас Мадуро. Връзката им, започва сред пламъците на революцията, се превръща в най-могъщия тандем във Венецуела.

Семейството на Силия Флорес и Николас Мадуро

Въпреки че Николас и Силия нямат общи деца, семейният им кръг е голям и често обвиван в мистерии и скандали. Силия има трима биологични синове от първия си брак с Уолтър Рамон Гавидия Родригес:

Валтер

Йосвал

Йосер

Тримата братя винаги са били сочени като част от най-вътрешния кръг на Мадуро. Ефраин Антонио Кампо Флорес също е сред близките на президента. Той е племенник на Силия, когото тя отглежда като свой собствен син.

Силата зад трона

Силия Флорес е сочена като „мозъкът“ в двореца „Мирафлорес“. Като бивш председател на Националното събрание и генерален прокурор, тя познава механизмите на властта отвътре. Тя е филтърът, през който минават най-важните кадрови решения на Мадуро.

