Последното сбогуване с Брижит Бардо - иконата на френското кино, ще се бъде в сряда, в Сен Тропе, на Френската Ривиера. Това съобщиха представители на нейната фондация, посветена на защитата на животните - каузата на живота ѝ.

Черно-бялата фотография от 1977 г., избрана за некролога, е любимата на Брижит Бардо. На нея актрисата позира, държейки в ръце бебе тюленче.

Церемонията, достъпна само с покани, ще бъде "непретенциозна", посочват от фондацията, наблягайки е поискала "семпли и пъстри" букети от полски цветя, без рози.

Изисква се е присъстващите да са облечени с тъмни дрехи - напомняне за черното, което Брижит Бардо носеше от години "в знак на траур за животните".

Религиозната церемония ще започне в 11:00 ч. местно време в църквата "Успение Богородично", предава БТА.

На погребението се очаква да присъстват множество артисти. Засега обаче няма информация за евентуалното присъствие на сина на Бардо. Той живее в Осло и винаги е имал сложни отношения с майка си - която е казвала, че ѝ липсва майчински инстинкт и затова той е отгледан от баща си.

Снимка: instagram/jamilawilsonfashion

Погребалната церемония ще бъде проследявана на гигантски екрани, поставени пред яхтите в пристанището.

От Елисейският дворец, официална резиденция на президента на Франция, предложиха да организира почит, подобна на тези, които през последните години бяха отдадени на Джони Холидей, Шарл Азнавур и Жан-Пол Белмондо. Семейството на Брижит Бардо обаче отказа предложението.

Желаейки да почива в мир, заедно с любимите си животните и опасявайки се, че "тълпа от идиоти" ще нахлуе в гробището, Брижит Бардо нееднократно е казвала, че иска да бъде погребана във вилата си "Ла Мадраг", където живееше и където почина.

Снимка: instagram/jamilawilsonfashion

В крайна сметка обаче тя ще бъде положена в гробището, където вече са погребани родителите и бабите и дядовците ѝ по майчина линия, както и първият ѝ съпруг Роже Вадим, който изстреля Брижит Бардо към славата, написвайки и режисирайки филмовата класика "И Бог създаде жената" - през 1956 г.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK