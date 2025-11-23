Бургазлия впечатли любимата си, а и стотици свои съграждани с нетрадиционен и забележителен романтичен жест. Той се обясни в любов на своята избраница нетипично, но ефектно – с билборд с рози в центъра на града, придружен от емоционално послание: „Роси, обичам те!!!“

Снимката на билборда бързо бе разпространена в социалната платформа Facebook, а публикацията събра стотици харесвания и трогателни коментари. Този романтичен жест предизвика огромно вълнение и радост сред онлайн потребителите. Как е започнала любовната история на двамата влюбени, разказаха те ексклузивно пред Ladyzone.

Любов като на кино – искрата между тях пламва веднага, щом погледите им се срещат

„Запознахме се чрез общи приятели и моментално усетих симпатия към нея. По-късно се оказа, че емоцията е била споделена, но си признавам – дълго време не можех да се престраша да направя първата крачка“, разказва романтичният бургазлия.

Един сън, който се превръща в символ на обич

Дамата споделя, че още в самото начало е сънувала впечатляващ, символичен сън – те двамата, а между тях букет с червени рози. Може би знак от съдбата. За двамата влюбени розите остават символ на тяхната силна любов и именно затова билбордът е с фон от червени рози.

Рози, музика и вяра

Романтикът разказва още, че и до ден днешен не спира да прави мили изненади на своята любима. Вярва, че това е само едно от стъпалата по стълбицата на тяхната връзка. Общата пътека, по която вървят, е изтъкана от нежност, копнеж и музика. Мъжът споделя, че една от изненадите му към нея е била романтична вечеря на плажа – с шампанско, рози и любими песни.

„Беше тъмно и двамата вървяхме заедно по плажната ивица. Бях организирал специална изненада – маса с шампанско, а отсреща, в тъмнината, излязоха китаристи и певица, които изпяха наша любима песен на Силвия Кацарова. Точно като вълшебна приказка, която ти се иска никога да не свършва.“

С вълнение и дълбока емоция бургазлията признава:

„Докато дишам, обичам Роси!“

