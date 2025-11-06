Дженифър Анистън излиза с 49-годишния психолог и хипнотерапевт Джим Къртис, като се появиха нови подробности за връзката им. Близък на двойката пред "Пийпъл", че макар любовният им романс да е започнал не толкова отдавна, 56-годишната актриса е „луда“ по любимия си, който я подкрепя във всичките ѝ начинания и я учи „истински да цени и да се гордее с всичко, което е създала“.

„Джим е прекрасен. Близките на Дженифър го обожават. С него е лесно и спокойно - той излъчва увереност и Джен наистина харесва това“, каза източник. Според него Анистън е свикнала да живее с „неистов темп“, съчетавайки много проекти, а Къртис ѝ помага „да забави темпото и да си поеме дъх“.

Освен това, източник до актрисата отбелязва, че Къртис учи любимата си да бъде по-лоялна към себе си.

„Тя може да бъде много строга към себе си... Никой никога не я е подкрепял така, както той“, заявява той.

Снимка: instagram/jenniferaniston

Както се оказа, Джим не се ограничава само с вербална подкрепа и с готовност посещава работните събития на Дженифър. Например, наскоро той е присъствал на събитието на актрисата в Лос Анджелис, посветено на нейната линия продукти за грижа за косата LolaVie, като с интересен е наблюдавал любимата си, докато тя се изявява.

Според източник на Entertainment Tonight, той е бил „скромен, ангажиран, смеещ се“ и е „изглеждал много щастлив, че има възможността да подкрепи Джен“.

За новата връзка на Анистън стана известно миналия юли. Двойката вече беше забелязана на почивка, а наскоро двамата излязоха на двойна среща заедно с Кортни Кокс и нейния партньор Джони Макдейд.

Не всички фенове на Дженифър Анистън обаче са доволни от избора ѝ. Някои се опасяват, че Къртис може да се окаже мошеник и да навреди на актрисата.

Дженифър Анистън е била омъжена два пъти досега. Първият съпруг на актрисата Брад Пит, с когото тя живя в брак пет години, я напусна заради Анджелина Джоли, като тя наскоро проговори за изневярата му.

Анистън се разведе с втория си съпруг Джъстин Теру през 2018 г., три години след сватбата им и актьорът вече успя да се ожени повторно.

Освен това наскоро се появиха слухове, че Дженифър е имала афера с Педро Паскал, но това остана само в сферата на слуховете.

Вижте повече за Дженифър Анистън в следващото видео:

