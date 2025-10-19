Дженифър Анистън е добре позната със стриктния си фитнес режим, който е неизменна част от ежедневието ѝ и чрез който поддържа безупречния си външен вид. И все пак, всеки път, когато актрисата демонстрира своята форма, няма как да ни остави безразлични – и да не се възхитим на постигнатите резултати.

Във видео, споделено преди дни в социалните мрежи, звездата от „Приятели“ за пореден път показва част от рутината си - тренировка с ластици или вдигане на тежести. Това този път прави това в рамките на нова рекламна фитнес кампания, чието лице е именно тя.

И едва ли има по-подходящ избор от Анистън – макар и на 56 години тя може да се похвали с плосък корем и перфектно стегната фигура. И без никакви притеснения да позира с прилепнали по тялото черни клинове, скъсени топове или спортни сутиени.

„Поредното спортно предизвикателството е тук и ще се радвам, ако се присъедините към нас“, написа Анистън към видеото, добавяйки, че с участието си всеки ще подкрепи организацията Women in Medicine – фондация, подпомага новаторски изследвания в областта на женското здраве.“

В официално прессъобщение Анистън споделя, че кампанията подчертава „здравето на мускулите като ключ към дълголетието“ и приканва „жените навсякъде да преосмислят фитнеса не като краткосрочно начинание, а като доживотна инвестиция в сила, стабилност и жизненост.“

„Силовите тренировки промениха всичко за мен – начина, по който се движа, как се чувствам, просто всичко,“ казва Анистън.

Снимка: instagram/jenniferaniston

Актрисата, която отскоро е във връзка с хипнотерапевта Джим Къртис, редовно споделя в социалните мрежи своите тренировъчни режими, припомня Page Six.

Връзката ѝ с Къртис датира от средата на изминалото лято - след като бяха заснети на романтична почивка в Майорка.

А как според Биляна Йотовкса, българският фитнес модел и инфлуенсър, може да постигнем перфектна фигура - вижте във видеото:

