Фитнес треньорът Ванко, добре познат на зрителите от предаването „Живот на кантар“ – днес беше с гост в студиото на „Преди обед“, за да сподели тайната за истинската трансформация, промяната, която изглежда невъзможна и защо е важно да не се оправдаваме.

Сред най-ярките му успехи е огромната трансформация на Виолета Христова – финалистка в „Живот на кантар“, която свали впечатляващите 47 килограма за три месеца. Без медикаменти, без крайности, само с постоянство, осъзнатост и треньор, който не приема оправдания.

„Вили имаше нужда да помогне на себе си, но, както виждаме, тя е помогнала и на семейството си. Това вече е истинската награда – за мен, за нея, за всички.“, сподели Ванко в студиото.

Въпреки че предаването е приключило, Ванко и Виолета все още поддържат връзка.

„Когато говорим, аз ясно разграничавам – сега си говорим като приятели, сега като треньор и участник. Много държа на тази граница.“

По време на разговора, треньорът засегна и една от най-често срещаните теми – оправданията. От липса на време до грижи за деца – той ги е чул всичките. Но не приема нито едно.

„Много майки казват: "Детето ми ми пречи да тренирам". Не, детето не ти пречи. Можеш да направиш тренировката под формата на игра, състезание, забава. Това ще му даде и добрия пример.“

Точно затова с екипа си е разработил програми за тренировки в домашни условия, напълно достъпни – без уреди, без скъпо оборудване, без извинения.

Какво още сподели Ванко - гледайте във видеото най-отгоре.

