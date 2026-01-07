Само преди няколко десетилетия идеята да имаш деца на 40 години беше почти нечувана. Днес обаче, да имаш деца на 40 години е доста често срещано. Все повече двойки обмислят да изчакат с раждането на деца, за да пътуват, работят или просто да запазят живота си спокоен, преди да започне хаосът - и тази идея вече съвсем не е табу!

Нови данни от Националния център за здравна статистика доказват колко много се е увеличила тази тенденция през последните няколко години: Изследванията показват, че повече родители от всякога създават семейства чак след 40-годишна възраст. Проучването разглежда раждаемостта сред различни демографски групи американци, включително кои възрастови групи имат деца. Ето какво е установено от него.

Раждаемостта намалява

Първата част от проучването, публикувано през март 2025 г., установи, че жените раждат по-малко от всякога. Между 1990 г. и 2023 г. броят на бебетата, родени в САЩ, е намалял с 14%. Данните показват също, че този брой продължава да намалява. Например, родителите в САЩ са имали средно по 1,66 деца както през 2021 г., така и през 2022 г.; през 2023 г. този среден брой е спаднал до 1,62 деца.

Снимка: Canva

Може да има много причини за тази промяна, включително нарастващите разходи за жилища и грижи за деца или нарастващият фокус сред младите хора върху пътуванията и кариерата.

Жените раждат в по-зряла възраст

Има много причини, поради които родителите избират да имат деца по-късно.

Напредък в технологиите за плодовитост

Преди всичко, фактът, че грижите за фертилитета са се развили толкова много през десетилетията, означава, че раждането на бебета след 40 години е по-осъществимо и представлява по-малък риск за здравето на бременната жена.

Финансови ограничения

Нарастващите разходи за живот и за грижи за деца са друг фактор. Много родители искат да бъдат по-финансово стабилни, преди да създадат семейство.

Снимка: Canva

Има ли истински ползи от по-късното раждане?

Въпреки това, има и няколко предимства от това да родиш бебе по-късно в живота, които не бива да се пренебрегват. На първо място, тези бременности обикновено са планирани и желани, което обикновено означава по-добри медицински резултати за родителите, защото е по-вероятно те да бъдат ангажирани за процеса. Освен това, повече житейски опит и по-здравословният начин на живот са големи предимства.

По-възрастните родители са склонни да поддържат по-здравословен начин на живто, режим на хранене и упражнения. Те също така са по-склонни да избягват тютюневите изделия и алкохола, като и двете могат да намалят рисковете по време на бременност.

Снимка: Canva

Някои проучвания показват, че здравето на мозъка и дълголетието могат да се подобрят при тези, които имат деца по-късно в живота си. Това означава, че раждането на бебета след 35-годишна възраст може да е полезно за дългосрочното здраве и че може да сте все още живи и здрави, когато внуците ви се появят.

Проблем ли е, че все повече българчета се раждат секцио и как може да се реши - вижте в следващото видео.

