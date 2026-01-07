Две сестри от американския щат Юта - Али и Кейт Максфийлд поднасят най-неочаквания, личен и емоционален подарък на своя баща. Идеята им хрумва през декември, малко преди коледните празници и без колебание решават, че това ще бъде жестът, който най-много ще зарадва възрастния мъж.

Момичетата обичали изключително внимателно да подбират подаръците, които поднасят. И този път не правят изключение – идеята им е да поднесат персонализирана винилова плоча с рядък запис на гласа и любимите песни на покойната им баба Джуди.

Целта им е да зарадват максимално баща си, който губи майка си още като тийнейджър. Джуди, която има осем деца и работи като помощник-учител, умира неочаквано на 52 години - докато бащата на Максфийлд е във Венецуела на мисионерска служба.

Али и Кейт не познават своята баба, но усърдно и с много любов изготвят записа с нейния глас. Проектът е изцяло техен, включително художественото оформление на корицата, подборът на песните и дори редактирането на звука.

Момичетата са чували от своя баща, че Джуди е имала „ най-красивия глас“ и винаги е пеела у дома, докато той растял.

Така, от едната страна на плочата сестрите включват единствения известен запис на баба им, докато пее - заснет по време на църковна служба. В оригиналният звук се чувал фонов шум, имало и прекъсвания, затова записът внимателно е почистен и обработен.

А за да направят подаръка още по-специален, те записват всеки от братята и сестрите си, как прозинасят думите „Обичам те“, като вплитат тези послания в записа заедно с гласа на Джуди.

Другата страна на плочата съдържа някои от любимите песни на Джуди - тези, които, по думите на Максфийлд, баща им е слушал често в дома им.

Силата на емоционалния жест

„Баща ми винаги се е стараел да направи Коледа специална за нас, затова беше толкова мило да го видя как се разчувства от такъв сантиментален подарък, който наистина означаваше много за него,“ разказва Али пред People. „Когато чу гласа на майка си, буквано усетих как се връща във времето, когато тя е била жива. Сякаш беше с нас за няколко минути.“

Снимка: instagram/allimaxfield

Али, която редовно споделя моменти от живота си в социалните мрежи, казва, че изобщо не се е колебала дали да публикува момента онлайн. За кратко време видеото събира стотици хиляди гледания и коментари.„Много хора споделиха, че видеото ги е разплакало,“ казва тя. „Можех да усетя, че наистина ги докосва – заради техния личен опит от загубата на родител или баба и дядо.“

В крайна сметка момичето се надява историята да насърчи и други да преосмислят какво означава да подариш нещо истински значимо.

А какво си спомня внучката на големия български писател Павел Вежинов за своя дядо - вижте във видеото:



