Вместо да давате пари за скучни, скъпи и едноцветни връзки за обувки, може да направите оригинални и весели. Тийнейджърите, които обичат винаги да са различни, със сигурност ще ги харесат. Рециклирането на текстил ни спасява от излишен отпадък и всъщност може да е доста забавно.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ



плоски едноцветни връзки за обувки

текстилни бои (два цвята)

гумени печати

четка





Намажете печата с един цвят боя по желание.Отпечатайте фигурката по цялата дължина на връзката.Нека между отпечатъците има разстояние от около 3 см.Ние избрахме лимонено жълта и електриково оранжева боя. Така връзките се поличиха с приятна есенна визия.Направете същото и с другата боичка.Може да отпечатате фигурките прави, леко наклонени или наобратно.Преди да нанижете връзките на обувките е хубаво да изгладите връзките с ютия, за да се фиксират боичките, или да ги подържите известно време на слънце.Има хора, които със сигурност ще се зарадват на тези цветни връзки - хората с еко съзнание и тийнейджърите.

