Вместо да давате пари за скучни, скъпи и едноцветни връзки за обувки, може да направите оригинални и весели. Тийнейджърите, които обичат винаги да са различни, със сигурност ще ги харесат. Рециклирането на текстил ни спасява от излишен отпадък и всъщност може да е доста забавно.
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ
плоски едноцветни връзки за обувки
текстилни бои (два цвята)
гумени печати
четка
КАК СЕ ПРАВИ
Намажете печата с един цвят боя по желание.
Отпечатайте фигурката по цялата дължина на връзката.
Нека между отпечатъците има разстояние от около 3 см.
Ние избрахме лимонено жълта и електриково оранжева боя. Така връзките се поличиха с приятна есенна визия.
Направете същото и с другата боичка.
Може да отпечатате фигурките прави, леко наклонени или наобратно.
Преди да нанижете връзките на обувките е хубаво да изгладите връзките с ютия, за да се фиксират боичките, или да ги подържите известно време на слънце.
Има хора, които със сигурност ще се зарадват на тези цветни връзки - хората с еко съзнание и тийнейджърите.
