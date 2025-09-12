Надяваме се, отдавна сте казали "Чао" на еднократното използване на найлоновите торбички. И без друго не са особено красиви, да не кажем никак даже, а и постоянно ви ангажират с някаква марка. Много хора вече слагат покупките от пазара си в текстилни торбички. Сгънати, те не заемат много място и могат винаги да бъдат сложени в дамската си чанта. Как обаче да освежите стара текстилна пазарска чанта бързо и евтино?

Необходими материали:

текстилна чанта

боя за текстил

молив с гумичка

лист хартия



1. Намерете снимка със силует на коте в интернет и я принтирайте върху лист хартия. Друг вариант е да откриете такава в старо списание или вестник.





2. Изрежете фигурката с ножица. Внимание - изрязваме самата фигура, така че да остане дупка в листа с формата на коте.3. Фиксирайте листа върху торбата с карфици или някакви по тежки предмети, така че да не се размести, докато работите.4. Потапяйте гумичката на молива в текстилната боя и нанасяйте кръгли отпечатъци върху торбичката с лек натиск. Важно е да очертаете фигурата по краищата й, за да е видно каква точно е тя, след като махнете листа.5. Може да използвате различни цветове или пък преливки - от по-тъмен към по-светъл тон. Въпрос на въображение. Работете върху твърда повърхност, за да се отпечатват добре кръгчета. Ако чантичката е твърде тънка, поставете парче плат вътре в нея, за да не се отпечата боята от другата й страна.6. След като сте изпълнили цялата форма на котето с оранжеви точки, внимателно отстранете листа. Фиксирайте боята с ютия, за да се запази върху текстилната торбичка и при пране.





Пазаруването вече ще е доста по-весело и красиво, а вие сте спасили една текстилна торба от изхвърляне!







Инициативата на btv Media Group "Да изчистим България заедно" продължава и тази година. На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата „Да изчистим България заедно“. За 14 пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK





