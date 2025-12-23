В света на кралските особи протоколът и ангажиментите често изглеждат като преграда, но за семейство Мидълтън нещата стоят по съвсем различен начин.

Джеймс Мидълтън, по-малкият брат на принцесата на Уелс и Пипа Матюс, разкри в ексклузивно интервю за Hello, че сестрите му са неговата най-голяма опора в новото му амплоа на баща.

Помощ по телефона

Снимка: Getty Images

Пипа и Джеймс Мидълтън през 2023 г.

38-годишният предприемач, който е баща на двегодишния Иниго, споделя, че въпреки кралските задължения на бъдещата кралица Кейт и натовареното ежедневие на Пипа, двете винаги са „на линия“.

„Наистина имаме късмета да сме много сплотено семейство. Събираме се редовно и ценим всяка възможност за това“, разказва Джеймс.

Той допълва с усмивка, че да си най-малкият в семейството и последен да имаш деца, носи своите практически ползи: „Има изобилие от трикове, които ни дават, и това е много полезно“.

Освен вещите обаче, най-важна е увереността. В сезона на настинките и грипа, Джеймс признава, че често търси съвет от опитните си сестри:

„Те определено са на разположение на телефона, ако имаме нужда от съвет. Но също така знаят, че аз съм насреща, ако те имат нужда от съвет как да се справят с кучетата си“, обяснява той.

Снимка: Getty Images

Ализе Тевенет и Джеймс Мидълтън на Коледната служба през 2025 г.

Четириногите членове на фамилията

Връзката между брата и сестрите Мидълтън минава и през любовта към животните. Джеймс и съпругата му Ализе Тевенет споделят дома си с четири кучета, а именно той е човекът, „виновен“ за домашните любимци в двореца. Принц Уилям и Кейт отглеждат кокер шпаньола Орла, която е подарък от Джеймс, точно както и покойният им любимец Лупо.

Принцът и принцесата на Уелс живее на по-малко от час път, след като се настаниха в новия си „вечен дом“ – Forest Lodge в Уиндзор Грейт Парк. Тази близост позволява на семейството да поддържа връзката си, което видяхме и по-рано този месец, когато Джеймс и Ализе подкрепиха Кейт на нейната годишна коледна служба в Уестминстърското абатство.

Едно голямо и сплотено семейство

Кейт Мидълтън има и друга роля - тази на леля. Сестра й се казва Пипа Мидълтън и е омъжена за милионера и финансист Джеймс Матюс от 2017 г. Двамата се радват на три деца: Артър, Грейс и Роуз. А по-малкият брат Джеймс и съпругата му Ализе тепърва откриват магията на бащинството с малкия Иниго. Така принцесата на Уелс е заобиколена от общо петима племенници – една голяма фамилия, в която хармонията и взаимната помощ са на първо място, независимо от титлите и славата.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK