Британската кулинарна легенда Мери Бери, обичана от поколения зрители и близка до кралското семейство, разкри нова и неочаквана страна от характера на херцога и херцогинята на Кеймбридж. В интервю за списание Saga тя споделя, че Кейт Мидълтън и принц Уилям притежават силен състезателен дух и не могат да губят.

„Той обича да се състезава. Също така и Кейт. И двамата имат онази искра в очите, когато трябва да се съревновават“, споделя откровено Бери. Нейните думи потвърждават впечатленията, с които хората често остават. Двамата не се колебаят дори за миг и обичат да влизат в приятелски надпревари - от спортни събития до готварски инициативи и благотворителни прояви.

Снимка: Getty Images

Любов и съревнование - как духа на играта ги сплотява

Принцът и херцогинята са известни със страстта си към спорта и активния живот. Нееднократно са били заснемани в съревнования помежду си - от състезания по спин байкове и ветроходство до забавни готварски предизвикателства. Дори в официална среда те не крият, че обичат духа на играта и че всеки от тях тайно се надява да победи.

Братът на херцогинята, Джеймс Мидълтън, също е споделял, че по време на семейни игри принц Уилям понякога се измъква, когато нещата не вървят в негова полза. „Щом излязат картите, той внезапно си спомня, че кучето трябва да се разходи,“ шеговито разказва Джеймс. Мери Бери, която е работила с кралската двойка по благотворителни проекти и дори засне коледен специал през 2019 година, описва двамата като топли, внимателни и истински отдадени хора. „Те са невероятно любезни и естествени. Но и двамата имат онзи състезателен дух, който ги прави толкова земни и близки до хората от обществото,“ споделя тя.

Снимка: Getty Images

