Няколко дни след като Кейт Мидълтън се появи с най-русата коса, с която някога сме я виждали, принцесата на Уелс се завърна към по-тъмните нюанси. Тя направи изненадваща поява заедно с принц Уилям в Националната федерация на женските институти в Сънингдейл. Поводът беше третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II.

Катрин не изневери на стила си – косата й бе пусната и оформена в нежни къдрици, но цветът е този, който прикова погледите. Тъмнокестенявото с по-светли кичури беше заместил медено русия оттенък, с който се появи в началото на септември месец.

Принцесата беше забелязана за пръв път с по-светлата визия на 24 август, когато присъства на църковна служба близо до замъка Балморал. Новият цвят привлече вниманието седмица по-късно – на 4 септември, по време на събитие в Природонаучния музей в Лондон, където Кейт впечатли с още по-светла и руса коса, в най-смелата си трансформация до момента. Дължината също изглеждаше да е най-голямата, с която Кейт е била някога.

Снимка: Getty Images

През лятото 43-годишната съпруга на принц Уилям поддържаше наситен кестеняв цвят - на събития като „Trooping the Colour“ през юни и държавния банкет по време на визитата на френския президент през юли. Със същия нюанс тя беше и на Уимбълдън в началото на юли месец, преди да се оттегли за традиционната си лятна почивка.

Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън рядко е променяла емблематичната си визия на брюнетка от сватбата си с принц Уилям през 2011 г., но последните седмици показаха най-смелите ѝ експерименти с прическата до момента.

Вижте във видеото как Кейт Мидълтън обяви края на химиотерапията:

