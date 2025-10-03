Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, направи първото си официално посещение в авиобазата RAF Coningsby като новоназначен Почетен авиационен комодор. Визитата ѝ се превърна в събитие, което съчета кралския блясък с авиационен адреналин - включително демонстрация в симулатор и лично изкачване до пилотската кабина на боен самолет.

Високо над очакванията

Акцентът на визитата бе моментът, в който тя се изкачи до пилотската кабина, демонстрирайки както ентусиазъм, така и известно чувство за хумор относно обувките си на токчета, за които тя се пошегува, че е свикнала с дискомфорта.

По време на обиколката си Кейт разговаря с пилоти, инженери и представители на техническия персонал, като проявява видим интерес към ежедневните им предизвикателства и работна среда. Тя отдели време и за срещи със семействата на служителите и децата им.

„Моите деца ще ми се сърдят, че съм тук без тях“, споделя Кейт.

Един малък пилот в семейството?

Принцесата сподели и една лична история - малкият принц Луи, най-малкият от трите ѝ деца, мечтае да стане пилот. „Ще трябва да му обясня, че пътят до кабината не е лесен – осем години обучение и много дисциплина“, добави тя с усмивка.

Кралска традиция и лична история

Любопитен факт е, че авиацията не е чужда на семейството на Кейт. Нейният дядо, Питър Мидълтън, е бил пилот в Кралските ВВС по време на Втората световна война и дори е летял с принц Филип през 60-те години. А съпругът ѝ, принц Уилям, също има опит като пилот на спасителен хеликоптер.

Посещението на Кейт далеч не беше просто символичен жест. Тя показа искрен интерес, естествено присъствие и човешко отношение към всички, с които се срещна. В края на обиколката тя се извини, че е останала по-дълго от предвиденото – нещо, което само затвърди усещането за ангажираност. Командирът на базата я определи като „брилянтна и вдъхновяваща“, а присъствието ѝ – като „не просто кралско, а лично и значимо“.

