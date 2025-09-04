12-годишният принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишният принц Луи отново влизат в класните стаи, но там никой няма да ги нарича с титлите „принц“ или „принцеса“. Вместо това трите деца на принц Уилям и Кейт Мидълтън са познати на своите учители и съученици като Джордж Уелс, Шарлот Уелс и Луи Уелс.

Фамилията идва от титлите на родителите им – принц и принцеса на Уелс. Така, въпреки че още при раждането си получават кралски титли и обръщение „Негово/Нейно кралско височество“, в училище децата се представят с по-неформално име, което им позволява да се впишат по-лесно сред останалите ученици.

Как се променят фамилиите им във времето?

След сватбата на Уилям и Кейт през 2011 г. кралица Елизабет им даде титлите херцог и херцогиня на Кеймбридж. Така Джордж, Шарлот и Луис първоначално бяха познати в училище с фамилията Кеймбридж. Когато през 2017 г. Джордж започва училище в Thomas’s Battersea, неговата раничка има етикет с надпис „George Cambridge“.

Ситуацията се променя през 2022 г., когато Чарлз става крал, а Уилям – принц на Уелс. Оттогава децата използват фамилията Уелс.

Традиция в кралското семейство

Фамилиите в британската монархия винаги са били особени и сложни за разбиране. Още през 1960 г. кралица Елизабет и принц Филип решават техните преки наследници да носят фамилията Маунтбатън-Уиндзор. Но с времето се налага практиката децата с кралски титли да използват титлите на родителите си като фамилия.

Принц Уилям и принц Хари са били известни като Уилям Уелс и Хари Уелс в училище, когато баща им Чарлз е бил принц на Уелс. Същото важи и за принцесите Беатрис и Юджини, които са носили фамилията York, произлизаща от титлата на баща им, херцога на Йорк.

Как стоят нещата при Хари и Меган

Подобен пример дават и принц Хари и Меган Маркъл. Двете им деца, 6-годишният принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет, носят фамилията Съсекс, защото родителите им носят титлата херцог и херцогиня на Съсекс.

„Това е нашето общо фамилно име като семейство и, честно казано, не осъзнавах колко ще е значимо за мен, докато не се родиха децата,“ сподели Меган в интервю през 2024 г. „Обичам факта, че Арчи, Лили, Хари и аз го имаме. Това означава много за мен.“

