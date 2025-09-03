Септември вече е тук и носи със себе си началото на учебната година. В различните държави първият звънец бие в различни дни, но за децата от британското кралско семейство това се случва на 3 септември.
Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи отново прекрачват прага на своето училище Lambrook. 3 септември за тях обаче е по-специален, защото това е последната година, в която трите деца ще учат в едно и също училище. Догодина 13-годишният принц Джордж се очаква да поеме по стъпките на баща си и да започне обучението си в престижния колеж Eton College, сочи People.
Това решение на принц Уилям и принцеса Кейт е наистина нещо ново. Кралският биограф Сали Бедел Смит го нарича „новаторски ход“, защото за първи път в модерната история на британското кралско семейство, всички деца от едно поколение учат заедно. А това от една страна може да се приеме като знак, че дори в двореца традициите се променят, за да отговарят на съвременния живот.
Нова година – ново начало
Докато децата се връщат към учебните занимания, друго вълнуващо събитие предстои за семейството. Скоро всички ще се преместят в нов дом. След като живяха в скромната по кралските стандарти четиристайна къща Adelaide Cottage, те ще се нанесат в по-голямата, осеемстайна Forest Lodge. Това ще бъде техният „дом завинаги“ в Уиндзорския парк, където ще имат повече пространство и комфорт за всеки член на кралското семейство.
