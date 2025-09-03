Септември вече е тук и носи със себе си началото на учебната година. В различните държави първият звънец бие в различни дни, но за децата от британското кралско семейство това се случва на 3 септември.

Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи отново прекрачват прага на своето училище Lambrook. 3 септември за тях обаче е по-специален, защото това е последната година, в която трите деца ще учат в едно и също училище. Догодина 13-годишният принц Джордж се очаква да поеме по стъпките на баща си и да започне обучението си в престижния колеж Eton College, сочи People.

Кралското семейство

Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи започнаха последната си учебна година в едно и също училище.

Семейството скоро ще се премести в нов дом.

Очаква се да живеят в осемстайната къща, дори когато Уилям стане крал.

Това решение на принц Уилям и принцеса Кейт е наистина нещо ново. Кралският биограф Сали Бедел Смит го нарича „новаторски ход“, защото за първи път в модерната история на британското кралско семейство, всички деца от едно поколение учат заедно. А това от една страна може да се приеме като знак, че дори в двореца традициите се променят, за да отговарят на съвременния живот.

Нова година – ново начало

От тебешира до таблета Разказването на приказки влиза в училищата. Вместо скучен урок – магия!

3 креативни и евтини начина да подвържете тетрадките и учебниците (СНИМКИ)

Анкета: Можехте ли да четете, когато започвахте първи клас? (ВИДЕО)

Как да подготвим първолака за училище - полезни съвети за родителите (ВИДЕО)

Училището по емоционална грамотност - тук уроците се сервират с чаша лате и усмивка

Докато децата се връщат към учебните занимания, друго вълнуващо събитие предстои за семейството. Скоро всички ще се преместят в нов дом. След като живяха в скромната по кралските стандарти четиристайна къща Adelaide Cottage, те ще се нанесат в по-голямата, осеемстайна Forest Lodge. Това ще бъде техният „дом завинаги“ в Уиндзорския парк, където ще имат повече пространство и комфорт за всеки член на кралското семейство.

Как прекарват лятото българскте деца - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK