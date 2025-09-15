Започнаха трепетите от биенето на първия училищен звънец за новата учебна година, както за децата, така и за родителите. А когато малчуганите са наследници на едни от най-обичаните български звезди, интересът е още по-голям.

На 15 септември известни личности от родната сцена и екрана споделиха гордостта и емоциите си – техните деца за първи път прекрачиха училищния праг или започнаха нова учебна година с вълнение за още знания.

Златка Райкова

Блондинката изпрати своя първолак на училище! Благой раздаде широки усмивки за обектива на майка си, носейки огромен букет за своята класна ръководителка. Малчуганът беше облечен в елегантна униформа с вратовръзка, а Райкова и партньорът ѝ също бяха заложили на стилни тоалети.

Д-р Ангел Енчев

Пластичният хирург и половинката му Теди Велинова бяха неотлъчно до своите деца на празненството за първия учебен ден в частното училище, в което учат. С красиви униформи и цветни букети, София и Филип се отправиха към вратите на знанието.

Снимка: https://www.instagram.com

Анна Кръчмарова

Мисис България Европа 2017 изпрати двете си момчета на училище. В профила си в Instagram участничката в сезон 6 на готварското предаване Masterchef написа: "Успешна и вълнуваща нова учебна година на всички дечица, а най-вече на моите момчета!

Нека бъдат здрави, усмихнати и пълни с любопитство. Да откриват нови знания с лекота, да срещат добри приятели и вдъхновяващи учители. Пожелавам им смелост да вярват в себе си и упоритост да постигат мечтите си!"

Снимка: https://www.instagram.com

Орлин Павлов

Елизабет за първи път прекрачи прага на училище! Половинката на певеца Диана Великова сподели кадри от вълнуващия момент в двора на училището. Русокосата принцеса посрещна първият учебен ден с усмивка и красив тоалет на точки.

Снимка: https://www.instagram.com

Теа Минкова и Наум Шопов

Водещият на първите четири сезона на романтичното риалити "Ергенът" и годеницата му изпратиха малката Амая в предучилищна група. За нея първият учебен ден настъпи малко по-рано - на 14 септември.

Теа сподели колекция от снимки от училището на Амая, както и няколко нейни бебешки снимки през годините, на които е снимана с книга в ръка. Под кадрите Минкова пожела "кураж", както на учениците, така и на родителите, като написа: "Да имаме търпението и силите, да се справим с всяко предизвикателство, което предстои".

Джулиана Гани

Изкусителката Джулиана Гани също има първолак! Малкият Давид изглеждаше развълнуван за новия път, по който поема. С широка усмивка и нестандартни букети с цветни моливи и други училищни пособия, той започна приключението си в училище.

Снимка: https://www.instagram.com

Андрей Арнаудов

Андрей изпрати сина си Васил на училище. Той и Емануела споделиха кадър от сутринта преди голямото тържество за първия учебен ден. Заедно, цялото семейство се бяха приготвили за събитието с красив букет и горещ ентусиазъм.

Снимка: https://www.instagram.com

Катето Евро

Актрисата и жури на "България търси талант" изпрати внучката си Катерина на училище. 10-годишната дъщеря на Сашо Кадиев и Таня Тончева отново прекрачи прага на училището, като тази година ще бъде в трети клас. Тончева написа в пост в Instagram: "Днес започва едно ново пътешествие, изпълнено с много знания, приятелства и вълнуващи моменти. Бъдете смели, любопитни и винаги вярвайте в себе си! Нека училището ви носи радост, усмивки и вдъхновение всеки ден."

Снимка: https://www.instagram.com

Повече за началото на новата учебна година - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK