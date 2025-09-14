15 септември освен първи учебен ден е и вълнуващ празник за много родители. Те се стараят да осигурят всичко необходимо не само за детето си, но и за учителите в училище – а букетът с цветя винаги е на мода.
В България от десетилетия децата влизат в училище с букет в ръка. Това е в знак на уважение към учителите. Родителите и децата обаче често се чудят какво да изберат, за да бъде букетът едновременно красив и подходящ за първия учебен ден.
Цветя, които не се подаряват за първия учебен ден
- Флористи и културни експерти съветват на 15 септември да не се подаряват определени цветя, защото могат да носят неподходяща символика.
- Хризантеми и бели лилии – в държави като Китай, Япония, Корея, както и в части от Южна и Източна Европа, хризантемите, особено бели или жълти, са свързани с погребения и траур. Макар да са красиви, не са най-добрият избор за празничен ден като първия учебен, сочи Petal and Poem.
- Жълти карамфили – във Франция и Италия например символизират разочарование или несподелена обич.
- Чисто бели букети – в Азия и на Балканите често са знак на траур и е по-добре да се комбинират с цветни акценти.
- В славянските традиции, включително у нас, се подарява нечетен брой цветя за празничен повод. Четният брой е запазен за траурни събития.
Подходящи цветя за първия учебен ден
- Гербери – те символизират радост, чистота, невинност и оптимизъм.
- Рози в ярки и пастелни цветове – символ на признателност, уважение и благодарност.
- Алстромерии – наричат се още „цветя на приятелството“ – символизират подкрепа и дълготрайна връзка.
- Слънчогледи – символ на светлина, позитивизъм и ново начало – особено подходящи за септември.
- Смесени сезонни букети – ярки комбинации от различни цветя, които предават празничност и настроение.
