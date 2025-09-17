Дамян Иванов заминава за Дубай не на почивка, а за олимпиада по химия. И вместо да се върне с пясък в обувките, той се връща със златен медал – и с огромна гордост за България.

Кой е Дамян Иванов?

Дамян Иванов е вече ученик в 11 клас, а вече е покорил най-голямата сцена за химици в света. Той е част от националния отбор по химия. За да стане едно дете част от този отбор, трябва да премине през няколко трудни кръга на подбор. Условието е също така да бъде ученик и да е между 7. и 12. клас. Какви са етапите на този процес – вижте в подкаста ето тук.

Дамян не е типичният ученик, принуждаван от родителите си да учи. За него химията е лична страст. Запознанството му с нея в 7-ми клас е всичко друго, но не и лесно – първоначалните трудности го мотивират да прекарва все повече време над учебниците и задачите. Този самостоятелен подход го прави все по-добър, а допълнителните уроци и постоянството го отвеждат до място в националния олимпийски отбор. Дамян доказва, че истинският успех идва, когато следваш собствения си път, а не чужди очаквания.

„Мотивирам се, защото искам да бъда все по-добър“, споделя Дамян.

Родителите му са прависти и съвсем не разбират в такава дълбочина химията. Двамата обаче подкрепят страстта му. За едно от състезанията на Дамян, баща му го кара чак то Стара Загора, защото ученикът е болен и не може дъ пътува с останалите деца. Дамян отново взима медал.

Олимпиада по химия в Дубай

Вакуумна помпа

Стъклария

Скъпи химикали

Златен медал

Международната олимпиада по химия е сериозно състезание, което се състои от два основни кръга – практически и теоретичен. Всеки от състезателните дни продължава по 8 часа. Отборът на България се състои от четирима души, като всеки от тях се състезава индивидуално и заема място в класирането според собственото си представяне. Освен интензивната надпревара, олимпиадата предоставя и ценна възможност на участниците от целия свят да се срещнат и да се запознаят помежду си, създавайки международни приятелства.

„Най-приятното нещо бяха дните след олимпиадата“, споделя с усмивка Дамян.

Въпреки успехите си в химията, Дамян не е типичният отличник. Той признава, че има и по-трудни за него предмети, като например немския език. Смята, че причината за това не е в липсата на талант, а по-скоро в това, че не отделя достатъчно време за учене.

„Родителите ми никога не са ме натискали да уча химия“, обяснява момчето.

Въпреки впечатляващите си успехи в науката, Дамян е съвсем обикновено 17-годишно момче. В свободното си време обича да излиза с приятели и да се забавлява. Тренирал е тенис, харесва плуването, а напоследък отново се връща към ракетните спортове, които му носят както допълнително движение, така и удоволствие.

Трикове за по-добро учене

Дамян вярва, че истинският успех в ученето се постига с дисциплина, а не с хитринки. За да се съсредоточи напълно, той винаги оставя телефона си настрана. Не разчита на повърхностни трикове като дъвчене на дъвка, докато учи, а се фокусира върху упоритата работа и пълната концентрация. За него ефективното учене е резултат от целенасочен труд и отдаденост. Въпреки това той е от хората, които когато тръгват за олимпиада в чантата си винаги взимат шоколад и вода.

Коя е любимата формула по химия на 17-годишното момче вижте във видеото по-горе. А ето тук може да видите какво най-много шокира Дамян Иванов в химията:

Гледайте подкаста „Малки разговори“

