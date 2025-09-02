Райна Караянева е от онези жени, за които едно определение никога не е достатъчно. Тя е актриса, модел, треньор по спининг, майка на двама синове и от 1 септември влиза в нова роля – водеща на „Ергенът: Любов в рая“.

Многото й роли обаче се преплитат в едно – личност, която тя самата изгражда години наред. Въпреки изпитанията, тийнеджърските кризи и непредвидените операции. А как определя себе си Райна и какво казва за романтичното риалити в ефира на bTV ще откриете в подкаста „Малки разговори“ на Ladyzone.bg.

Коя е Райна Караянева?

Райна е жена с много енергия. Новото й амплоа като водеща на „Ергенът: Любов в рая“ я вдъхновява, защото там се среща с истински хора и техните неподправени емоции. Караянева признава, че обича да дава съвети, дори когато не са й поискани – навик, който се проявява и в предаването. В личен план определя себе си като „майка приятел“, а професионалният й път е пъстър и многопосочен.

Завършва семестриално право

Следва журналистика

Има сертификат за треньор по спининг

Най-силно я влече работата пред камера

„Много от нещата в живота ми съм направила, защото са ми били забранени“, обяснява тя.

Като водеща на „Ергенът: Любов в рая“ Райна е свидетел на десетки първи срещи – с вълнение, усмивки и пеперуди в стомаха. Когато обаче говори за своите лични преживявания, тя признава, че няма какво да разкаже – защото самата тя никога не е имала „първа среща“ в класическия смисъл.

„Аз винаги започвам отношенията си така – юруш на маслините“, споделя тя с широка усмивка.

Зад кулисите на „Ергенът: Любов в рая“

За Райна „Ергенът: Любов в рая“ не е просто поредно телевизионно риалити, а място, където хората забравят за камерите и започват да показват истинските си емоции. Тя споделя, че често вижда уязвимост, надежда и смелост да се даде шанс на любовта от страна на ергените и дамите. В тези моменти Райна не остава настрана – тя се превръща в човек, към когото участниците се обръщат за съвет и подкрепа.

„В предаването има букет от характери“, обяснява водещата.

Каква майка е Райна Караянева?

Същата близост и човечност тя пренася и у дома. Нарича себе си „майка приятел“ и вярва, че връзката й със синовете й е много повече от класическото разбиране за родителство. Едно то най-важните неща за Райна е на първо място да бъде приятелка с двама си синове. За да стигне дотук обаче, тя е трябвало да премине през труден път със самата себе си. Райна откровено признава, че дълго време не е имала добра връзка със себе си и споделя за тежката си среща с булимията – болест, която я е изтощавала физически и емоционално. Това признание за нея не е повод за срам, а за сила – защото именно там е научила колко важно е да се приемаш и да се грижиш за себе си, преди да можеш истински да си до другите.

Тийнейджърството на Райна Караянева

Освен с хранителни разстройства Райна се изправя и пред още предизвикателства свързани с начина, по който изглежда. Тя преминава през 12 операции на носа, които остават силен отпечатък в живота й. Признава, че с поведението си тогава е стресирала родителите си, а осем от интервенциите дори криела от тях. Днес гледа назад на този период не с вина, а с осъзнаване – че именно през най-болезнените избори е намерила път към приемането на себе си. Какво обаче налага 12 операции вижте във видеото по-горе.

В подкаста „Малки разговори“ ще видите:

Какво за Райна Караянева е любовта в рая?

„Истинската любов на всяка една двойка се различава от тази на другите двойки“, споделя водещата.

Защо думата „лагер“ не се приема с добро в семейството й?

Защо иска да има машина на времето и какво ще промени с нея?

Защо Райна като дете приема Пловдив като заточение?

