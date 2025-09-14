Дъщерята на Даниел Бачорски – Емели Бачорска, тръгна на училище. На 14 септември 2025 г. дъщерята на Бачорски и Емилия Лозанова прекрачи прага на училище за първи път. Малката красавица вече е в предучилищна.

„Смесени чувства ме обзеха на първия учебен ден днес“, пише Емилия в своя Instagram профил.

Първи учебен ден

Двамата родители Даниел и Емилия споделиха новината в социалните мрежи, като публикуваха кадри и сърдечни думи за този вълнуващ момент от живота им. Те й пожелаха попътен вятър.

„Времето лети“, пише Бачорски, като публикува снимки с настоящата си съпруга и другите си две деца.

Припомняме, че Бачорски има общо три деца. Първородната Емели, която вече ще ходи на училище и ще бъде в отделни занимания със само една година по-малкия си брат Даниел. А най-малкият син на Бачорски се казва Боян. Съвсем наскоро през септември той прие своето свето кръщение.

От тебешира до таблета Първи учебен ден - не подарявайте тези цветя (СНИМКИ)

Наказанията в училище не работят: С какво ги заменя д-р Лъчезар Африканов

Николаос Цитиридис: Не съм толкова лош! В "България търси талант" са много добри! (ВИДЕО)

Бонбони, морски дарове или нов чадър - традициите по света за първия учебен (ВИДЕО)

Учебници, дрехи и издръжка: как се уреждат разходите при развод (три примерни варианта)

Ето кои са най-добрите безплатни образователни платформи за ученици (ВИДЕО)

Защо децата на Уилям и Кейт не използват кралските си титли в училище

Какво да правим, ако детето не е прието в ясла? Три възможни варианта

Кои са видовете насилие в училище и как да ги разпознаваме (ВИДЕО)

Първи учебен ден в кралското семейство – за последен път заедно (СНИМКИ)

Големи моменти за малката Емели

Преди броени седмици семейството отпразнува шестия рожден ден на Емели. Тържеството бе пъстро, с тематична украса, балони и много близки приятели. На партито имаше торта със специален дизайн, а малката рожденичка сияеше в красива рокля.

Само за няколко седмици Емели преживя две големи вълнения – първо отпразнува шестия си рожден ден, а след това влезе в класната стая в предучилищна група. Майка й Емилия сподели и подготовката за първия учебен ден. решението, че вече порасналото й момиченце ще ходи на училище, е взето спонтанно и това наложило доста бърза реакция от страна на Емилия, това сподели тя в история в своя Instagram профил.

Повече за Емели от майка й Емилия Лозанова вижте в подкаста ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK