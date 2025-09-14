Дъщерята на Даниел Бачорски – Емели Бачорска, тръгна на училище. На 14 септември 2025 г. дъщерята на Бачорски и Емилия Лозанова прекрачи прага на училище за първи път. Малката красавица вече е в предучилищна.
„Смесени чувства ме обзеха на първия учебен ден днес“, пише Емилия в своя Instagram профил.
Първи учебен ден
Двамата родители Даниел и Емилия споделиха новината в социалните мрежи, като публикуваха кадри и сърдечни думи за този вълнуващ момент от живота им. Те й пожелаха попътен вятър.
„Времето лети“, пише Бачорски, като публикува снимки с настоящата си съпруга и другите си две деца.
Припомняме, че Бачорски има общо три деца. Първородната Емели, която вече ще ходи на училище и ще бъде в отделни занимания със само една година по-малкия си брат Даниел. А най-малкият син на Бачорски се казва Боян. Съвсем наскоро през септември той прие своето свето кръщение.
Големи моменти за малката Емели
Преди броени седмици семейството отпразнува шестия рожден ден на Емели. Тържеството бе пъстро, с тематична украса, балони и много близки приятели. На партито имаше торта със специален дизайн, а малката рожденичка сияеше в красива рокля.
Само за няколко седмици Емели преживя две големи вълнения – първо отпразнува шестия си рожден ден, а след това влезе в класната стая в предучилищна група. Майка й Емилия сподели и подготовката за първия учебен ден. решението, че вече порасналото й момиченце ще ходи на училище, е взето спонтанно и това наложило доста бърза реакция от страна на Емилия, това сподели тя в история в своя Instagram профил.
