Бизнесменът Даниел Бачорски, който е известен и с участието си в различни риалити формати, влиза в ново приключение – „Traitors: Игра на предатели“ по bTV.

Много хора познават Бачорски с развиването на различни бизнеси. Той обича да споделя в социалните мрежи предизвикателствата, пред които се изправя в свето ежедневие. Дали обаче ще успее да се справи с напрежението в новия формат на bTV?

10 любопитни факта за живота на Даниел Бачорски

1. Даниел Бачорски е роден на 17 май 1988 г. в София в семейството на Олга Щилянова и Йордан Бачорски. Родителите му се разделят, но въпреки трудностите той запазва връзка със семейството си.

2. Израства в шумен и цветен дом заедно с още трима братя и една сестра. Именно в това обкръжение се зараждат както приятелството и подкрепата, така и първите му житейски конфликти, които години по-късно се превръщат в дигитално съдържание.

3. Заедно с роднините си Даниел създава дигиталния проект „Бачорски и златната ябълка“. Това е своеобразен експеримент – смесица от риалити, семейна терапия и шоу за зрителите. Целта е да се заздравят връзките в многолюдната фамилия.

4. Даниел е татко на три деца, които са неговата най-голяма гордост. Дъщеричката му Емели вече е на 6 години, синът му Даниел – на 4, а най-малкият член на семейството, Боян, се роди на 10 януари 2025 г.

5. След бурен личен път, Даниел намира щастието в лицето на Атанасия. Двамата сключват църковен брак на 17 юли 2024 г. в храм в столичния квартал Лозенец. Сватбата им се превръща в истинско събитие на езерото Комо, Италия.

6. От нулата и с една прахосмукачка Даниел и брат му изграждат фирма за професионално почистване, която с времето прераства в голям бизнес.

7. Телевизионната му кариера започва с участието във „Фермата“. Там, заедно със своя екип, той се изявява в една нетипична роля – отговарящ за чистотата в стопанството.

8. Любопитен факт е, че Бачорски влиза и в третия сезон на романтичната комедия „Съни бийч“ по bTV. Иронията е, че дори на снимачната площадка ролята му е свързана с почистването – той играе чистач, като по този начин животът и изкуството се преплитат.

9. Заедно с Атанасия правят голяма изненада на баща й, Веселин Ангелов. Поднасят му чисто нов луксозен бял автомобил – подарък, който дълбоко трогва семейството.

10. Освен бизнес и телевизионни изяви, Даниел е изключително активен в Instagram. Там той редовно споделя моменти от ежедневието си – от семейни кадри с децата до бизнес ангажименти и забавни лични моменти.

The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас. Събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

Повече за бебе №3 в семейство Бачорски вижте във видеото тук:

Вижте повече за „Traitors: Игра на предатели“ в следващото видео:

