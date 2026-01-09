Чудите ли се каква е разликата между овесени трици и овесените ядки? Всъщност и двата продукта притежават почти еднакви хранителни характеристики. Ето кое ги прави различни и как да направите подходящия избор за закуската си.

Овесът (често наричан пълнозърнест овес или овесени ядки) е цялото овесено зърно, докато овесените трици са само външният слой на овесеното зърно. Външният слой на овесеното зърно (триците) е най-богатата на хранителни вещества част от цялото семе. Това означава, че можете да ядете по-малко овесени трици, отколкото пълнозърнест овес, и да получите същите, ако не и повече, хранителни ползи!

Въпреки това, както овесените трици, така и пълнозърнестият овес са отлични за здравето и не съдържат глутен.

Предимства и недостатъци

Овесените трици и пълнозърнестият овес са богати на фибри, протеини и важни минерали. Триците съдържат по-висока концентрация на фибри, тъй като са външният слой на зърното.

И двата продукта са отличен източник на растителния протеин авеналин, който подпомага мускулите, сърдечното здраве и осигурява продължително усещане за ситост. Освен това те доставят магнезий, важен за съня чрез регулиране на мелатонина, както и желязо, необходимо за образуването на хемоглобин и добрия кислороден поток в организма.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Как да изберете между двете?

По-добро храносмилане

Овесените трици са по-трудни за смилане от пълнозърнестите овесени ядки, защото имат висока концентрация на фибри в сравнение с овеса. Например, ако ядете 100 грама овесени трици срещу 100 грама пълнозърнести овесени ядки, 100-те грама овесени трици ще съдържат много повече фибри. Това може да затрудни преработката им за някои хора.

Ако имате затруднения с храносмилането на фибри, придържайте се към пълнозърнести овесени ядки. Ако не ядете много фибри, опитайте да въведете овесените трици бавно в менюто си, за да намалите вероятността от подуване на корема и запек.

Снимка: Canva

Текстура

Овесените трици са само външният слой на овесеното зърно, затова се топят в кремообразна текстура и се готвят по-бързо от пълнозърнестите овесени семена. Освен това имат по-орехов и по-сладък вкус от пълнозърнестите овесени ядки. Докато това може да звучи идеално за някои хора, други може да не харесват кремообразните текстури.

Пълнозърнестите овесени ядки имат по-силен вкус и по-малко ядков вкус. В крайна сметка, изборът ви зависи от личните ви предпочитания.

Идеи за рецепти

Пригответе каша - добавете мляко или вода към желаното количество овесени ядки и оставете да къкри на котлона или поставете в микровълновата за 2-3 минути, докато се сготви.

Печене с овес - можете да използвате овес при печене, включително овесени мъфини, бисквитки и дори в палачинки.

Добавете в смутита - разбъркайте няколко супени лъжици овесени ядки в любимото си смути за засищаща закуска.

Поръсете върху кисело мляко - меките, сварени овесени ядки са страхотни в комбинация с кисело мляко, което им придава фибри и допълнителни протеини.

Снимка: iStock

Овесени ядки за една нощ - Смесете овесените ядки, млякото и семена от чиа в буркан или купа, покрийте и оставете за една нощ в хладилника за кремообразна и свежа закуска.

