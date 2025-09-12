Наказанията в училище създават илюзия за ред, но всъщност възпитават страх. Д-р Лъчезар Африканов вярва, че истинското учене се случва в атмосфера на доверие, справедливост и уважение към личността.

Лъчезар Африканов е преподавател в програмите по педагогика на Нов български университет вярва, че образованието може да бъде справедливо и без страх. В интервю за Ladyzone.bg той обяснява как наказанията в класната стая могат да бъдат успешно заменени.

„Имам щастието да работя с бъдещи учители и вярвам, че образованието е повече от професия. То е призвание, път и отговорност към бъдещето“, споделя Африканов.

Философията му стъпва върху уважението към всеки човек, виждането на различията като ценност и силата на баланса между теория и практика. „Истината се ражда в срещата между мисъл и действие“, казва той и допълва, че знанието има смисъл само когато е преживяно.

Защо наказанията са илюзия за ред?

Д-р Африканов признава, че много учители понякога попадат в капана на наказанията, защото те дават усещане за по-голям контрол. А това е „абсолютна илюзия“.

„Наказанията са най-ефективното средство за моментна промяна. Аз говоря, другите мълчат“, обяснява той.

Д-р Лъчезар Африканов прави важно разграничение между последствие и наказание. Обяснява последствието като естествен резултат от действието и учи на отговорност. А наказанието като външна мярка, наложена от позиция на сила, и по-често възпитава страх, отколкото разбиране.

„Страхът може да осигури моментна тишина, но е най-силният антидот на смелостта да учиш. Дете, което се страхува, няма да пита, няма да експериментира, няма да рискува да сгреши“, разказва той.

Защо наказанията не работят?

Снимка: iStock

Още като ученик д-р Африканов разбира, че строгите наказания не водят до нищо добро.Те не му помагат да стане по-добър ученик, а оставят само усещането за страх и несправедливост. С благодарност си спомня за учителите, които създавали спокойна и справедлива атмосфера, без да унижават.

„Те ме научиха на принципи, които остават с мен и до днес“, признава той.

Как да заменим наказанията в училище?

Според д-р Африканов всяко „прекрачване на границата“ е сигнал за напрежение или трудност, а не повод за санкция. Вместо наказания според своя професионален опит залага на други методи.

Създаване на общи правила – изработени заедно със студентите още от първата лекция.

– изработени заедно със студентите още от първата лекция. Индивидуален разговор – „Първо пита „Какво се случи тук?“ и после „Как може да продължим напред?“

– „Първо пита „Какво се случи тук?“ и после „Как може да продължим напред?“ Фокус върху последствията – да се покаже как поведението влияе на цялата група.

– да се покаже как поведението влияе на цялата група. Позитивна атмосфера – чрез хумор, разнообразие и динамика в часовете.

– чрез хумор, разнообразие и динамика в часовете. Личен пример – Атмосферата в залата е отражение на това, което преподавателите излъчват.

„Когато човек е включен в някаква ситуация, усеща справедливост и доверие – тогава нуждата от наказание изчезва“, обяснява той.

Урок без наказание

Една от най-запомнящите се истории в практиката на д-р р Лъчезар Африканов е със студент, който редовно го прекъсвал по време на лекции. Вместо да го накаже, Африканов му предложил да изнесе собствена презентация пред колегите. Ката момчето получава сцена и възможност да покаже знанията си. Сам осъзнава колко отговорна е ролята на този, който говори пред аудитория.

„Когато някой прекрачи границата, предпочитам индивидуален разговор, а не публична санкция. Така се пази достойнството на човека и има шанс за разбиране“, обяснява преподавателят.

Според д-р Лъчезар Африканов най-важно е учениците да виждат естествените последствия от действията си и как те се отразяват на цялата група. Това ги учи на отговорност много по-ефективно от наказанието. Също толкова съществено е атмосферата в класната стая да бъде позитивна и динамична – хуморът, движението и разнообразието създават среда, в която нуждата от наказания почти отпада.

