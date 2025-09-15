Лариса Вълкова е майка на шест деца и съпруга на Данаил, с когото живеят в Банкя. Родена в Украйна, вече 14 години животът ѝ е в България – както професионално като преподавател по цигулка, така и у дома, всичко е свързано с ритъма на музиката и на голямото семейство.

„Имаме четири момчета и две момичета – Самуил, Давид, Илия, Даниел, Лориана и Анджелика. Тази година трима от тях са ученици, а четвъртият ни син е в предучилищна и догодина ще бъде първокласник“, разказва Лариса.

Подготовката – в последните дни

Както при много многодетни семейства, подготовката за новата учебна започва в последните дни преди училище.

„Нямаме навик да купуваме предварително. Толкова сме заети, че обикновено решаваме задачите стъпка по стъпка и в най-удобното време. Купуваме всичко наведнъж, когато вече имаме списъците от учителите“, обяснява тя.

Снимка: Личен архив

За да спести време, Лариса предпочита онлайн пазаруването. „Обикалянето по магазини с шест деца е предизвикателство. Онлайн е по-лесно и бързо.“

Какво тежи най-много на бюджета

Най-сериозните разходи са за униформи и помагала. „Стараем се да купуваме на едро, а когато има промоции – се възползваме. Имам и специален кашон у дома, който надписах „За училище“. Всички боички, моливи и тетрадки, които ни подаряват, прибирам там. Иначе децата бързо изразходват всичко вкъщи.“

Днес всички ученици на семейството учат в едно и също училище в Банкя, но преди време ситуацията била различна. „Навремето ходеха в центъра на София в различни смени – тогава беше много тежко за мен. След петото дете решихме да сменим стратегията и ги преместихме в близкото училище. Така режимът им стана еднакъв и за мен стана много по-лесно.“

Сега най-голямото предизвикателство е ранното ставане. „Най-трудно е да станат навреме. Затова им приготвям закуски още вечерта, а вече и по-големите момчета ми помагат.“

Снимка: Личен архив

Уроците извън учебника

За Лариса училището не е само знания, а и място за изграждане на характер.

„Постоянно разговарям с тях за това как да се държат със съученици и учители, какъв пример да дават, защо е важно да се борят с леността. Обяснявам им, че училището е школа за живота – и интелектуално, и социално.“

Емоционалният момент – изпращането от вкъщи – винаги остава. „С по-малките го изживявам по-силно. Но вече е по-лесно, защото виждам, че децата се справят добре и сами. Като вярващи хора със съпруга ми винаги се молим за тях и вярваме, че Господ ги пази.“

Снимка: Личен архив

Съвет към другите родители

„Няма нужда да се купуват най-скъпите неща. Приоритетът трябва да бъде възпитанието. Добре е и детето да се включва в организацията – така се учи на самостоятелност, а родителят си спестява част от товара.“

В края на разговора Лариса си пожелава „повече спокойствие и по-малко стресови моменти.“

