Зимните месеци, особено периодът след празниците, са сред най-рисковите за подхлъзвания и травми. Снегът и ледът значително увеличават вероятността от падания, които често водят до навяхвания, счупвания и дълги периоди на възстановяване. С няколко прости, но важни правила можем значително да намалим риска. Основни съвети за безопасно ходене през зимата споделя кинезитерапевта Габриела Субашка.

1. Освободете ръцете си

Не носете предмети в ръцете и не ги дръжте в джобовете си. Свободните ръце помагат за по-добър баланс и по-бърза реакция при подхлъзване.

2. Стъпвайте сигурно

Не отлепяйте опорния крак, преди да сте стабилно стъпили на другия. Контролираното прехвърляне на тежестта е ключово.

3. Гледайте къде стъпвате

Избягвайте заледени участъци, неравности и натрупан сняг. Концентрацията при ходене е изключително важна.

4. Внимавайте по стълби

Стълбите са едни от най-опасните места през зимата. Използвайте парапети, ако има такива, и стъпвайте бавно.

5. Носете подходящи обувки

Изберете обувки с добро сцепление, стабилна подметка и нисък ток. Това значително намалява риска от подхлъзване.

6. Планирайте маршрута си

Избирайте добре почистени и осветени улици и тротоари, дори ако това означава малко по-дълъг път.

7. При силно заледяване – леко свити колене

Това помага за по-добра стабилност и по-малко натоварване върху ставите при евентуално подхлъзване.

8. Дръжте тежестта на тялото леко напред

Това положение помага за по-добър контрол и баланс при движение по хлъзгава повърхност.

Малко внимание днес – по-малко проблеми утре.Както казват травматолозите: „Всяка снежинка – стотинка.“ Предпазването от травми спестява не само болка и време за възстановяване, но и значителни разходи. Бъдете внимателни към себе си и тялото си, особено през зимата.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK