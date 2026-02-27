Осмият епизод на най-гледаното романтично риалити „Ергенът“ 5 се превърна в истинска арена на емоции, самоанализи и неочаквана откровеност. Докато романтиката си проправяше път по тесните улички и морския бряг, страстите не стихваха, а оценките за поведението на Стоян ставаха все по-пиперливи.

Ергенът Стоян под лупа

Докато Стоян се наслаждаваше на компанията на Илияна, останалите участнички не си губиха времето и подложиха „Ергена“ на обстоен разбор. Основната тема? Променливото му поведение и опитите му да заличи негативните впечатления от последните дни.

Цветелина Василева не спести думите си, заявявайки директно пред групата: „Той така се е насрал, че сега трябва да оправи нещата“. Според дамите Стоян отчаяно се опитва да се докаже и да си върне доверието им. Доника обаче намери повод за оптимизъм, отбелязвайки липсата на голямо его у него: „Когато мъж наистина осъзнае грешката си, има промяна в поведението, а не продължава с този егоцентризъм“.

Романтична среща с вкус на сладолед

Стоян избра Илияна за своята специална среща, която започна забавно – с продажба на сладолед на местните жители, но завърши с дълбок и тежък разговор на плажа. Подтикнат от вътрешен дискомфорт, Стоян реши да бъде напълно честен за начина, по който е „извоювал“ срещата им в предишния епизод.

„Тръгнах да правя нещо, с което изобщо не се гордея. Нещо, което по принцип не бих направил“, призна той, визирайки импулсивните си действия.

Илияна реагира със завидно спокойствие и зрялост, което свали огромен товар от плещите на Ергена. „Камък ми падна от сърцето“, сподели той, след като срещна разбиране в очите ѝ.

Най-дългата Церемонията на розата в „Ергенът“

Вечерта завърши с една от най-дългите и напрегнати церемонии на розата до момента. В края на краищата, цветята се оказаха недостатъчно за всички и Белослава остана с празни ръце.

Въпреки че се раздели с останалите с прегръдки, тя не скри разочарованието си от избора на Стоян и средата в имението:

„Мисля, че за пореден път се вижда, че мъжете предпочитат фалшивото. Не фалшивото външно… но фалшивото вътрешно. Жените, които са с маска“, бяха финалните ѝ думи, които оставиха горчив привкус след края на епизода.

