Плодовете и зеленчуците се считат за основа на здравословното хранене, но в същевременно те са и храните, които са най-силно изложени на външни влияния. От производството и пръскането с пестициди до транспорт, съхранение и обработка в магазините – пътят до чинията е дълъг.

Затова миенето им не е просто формалност, а разумна стъпка, която може да намали определени рискове. Важно е обаче да се разбере какво всъщност може да постигне миенето – и какво не може.

Какво премахваме от плодовете и зеленчуците при миене

По повърхността на плодовете и зеленчуците се задържат остатъци от почва, прах, микроорганизми и някои пестициди. Повечето от тези вещества остават на външния слой, което означава, че могат да бъдат поне частично премахнати.

Важно да се подчертае, че миенето не може да премахне пестицидите, които проникват вътре в храната. То не осигурява пълна защита, а по-скоро намалява експозицията.

Водата – най-доказаният и прост начин за миене на плодове и зеленчуци е изплакване под течаща питейна вода.

– най-доказаният и прост начин за миене на плодове и зеленчуци е изплакване под течаща питейна вода. Механично отстраняване на замърсявания - разтриването с ръце или с мека четка за по-твърдите плодове доказано намалява количеството замърсявания.

- разтриването с ръце или с мека четка за по-твърдите плодове доказано намалява количеството замърсявания. Накисване във вода - за известно време, но със задължително изплакване след това, защото отстранените вещества остават във водата и могат отново да се прикрепят към повърхността.

Сода бикарбонат: какво може и какво не

Содата бикарбонат често се споменава като допълнителна стъпка при миене. Изследвания показват, че разтвор с малко сода може да намали количеството на някои пестициди по повърхността на плодовете.

Важно е обаче да се разберат ограниченията ѝ – тя не дезинфекцира и не премахва всички видове остатъци. Полезна е като допълнение, но не като заместител на обилното изплакване с чиста вода.

Оцет и лимон: популярен мит

Оцетът и лимоновият сок често се представят като универсално решение, но ефектът им не е толкова голям, колкото се предполага. Киселината може да намали количеството на определени бактерии, но не е доказано, че има значително влияние върху пестицидите.

Освен това продължителното накисване може да повлияе на вкуса, текстурата и срока на годност на храните. Затова употребата им не е необходима и не предлага значително предимство пред правилното изплакване с вода.

Значението на последователността

Ефективното миене на плодове и зеленчуци не се състои в максимален брой стъпки, а в правилната последователност. Първо се отстранява видимата мръсотия, ако е необходимо се прави кратка допълнителна обработка, след което се изплаква обилно под течаща вода. Също толкова важно е храната да се мие отделно, в чист съд и непосредствено преди консумация, а не няколко дни по-рано.

