Хали Бери винаги е била открита за живота си, но с наближаването на 60-те години актрисата споделя една по-различна и много лична перспектива. В скорошен епизод на подкаста, тя разказа как се е променило отношението ѝ към интимността и защо връзката с годеника ѝ Ван Хънт я кара да се чувства толкова добре.

Според Хали, с годините идва и една особена свобода – да спреш да се тревожиш какво мислят останалите. Тя обяснява, че когато жените са по-млади, често поставят нуждите на децата, партньора и околните на първо място, но в един момент това се променя. „Случва се нещо красиво“, споделя тя, визирайки спокойствието да бъдеш себе си без излишни притеснения, сочи People.

Тази нова увереност се пренася и в спалнята. Хали признава, че днес за нея е много по-лесно да каже на партньора си какво харесва и какво – не. Тя не крие, че в миналото, както много други жени, понякога се е преструвала, за да не нарани егото на мъжа до себе си.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

„Вече не правя това. Казвам си: аз съм на първо място, точно както ти си на първо място за себе си. И двамата заслужаваме това да бъде приятно преживяване“, казва откровено звездата.

Да намериш правилния човек

Снимка: Getty Images

За Хали пътят до това спокойствие не е никак кратък. Тя и 55-годишният музикант Ван Хънт са заедно от пет години, а в началото на февруари обявиха и годежа си. Актрисата споделя, че след толкова опит вече просто „знаеш кога е правилно, защото знаеш кога е било грешно“.

Припомняме, че за да стигне до днешната хармония с Ван Хънт, Хали Бери извървя дълъг път, белязан от три брака и раждането на двете ѝ деца:

Първият ѝ опит за семейно щастие е с бейзболиста Дейвид Джъстис (1993–1997), но различията в графиците и представите им за семейния живот водят до раздяла.

(1993–1997), но различията в графиците и представите им за семейния живот водят до раздяла. Няколко години по-късно тя се омъжва за R&B певеца Ерик Бенет (2001–2005), но връзката им приключва след публични признания за негови лични проблеми.

(2001–2005), но връзката им приключва след публични признания за негови лични проблеми. Най-дълбоки следи в живота ѝ обаче оставят отношенията, които я даряват с майчинство. Първото ѝ дете, дъщеря на име Нала Арибела Обри (родена през 2008 г.), е от връзката ѝ с модела Габриел Обри .

(родена през 2008 г.), е . Малко след това, на снимачната площадка на филма Dark Tide, Хали среща френския актьор Оливие Мартинес. Двамата сключват брак през 2013 г., а по-късно същата година се ражда и синът им Масео-Робърт Мартинес.

Въпреки че съюзът им приключва с развод през 2016 г., последван от дълга битка за попечителство, Хали винаги е подчертавала, че децата са най-големият ѝ приоритет. На 59 години Хали Бери изглежда по-уверена от всякога, че е открила правилния баланс между ролята на майка и личната си свобода. Заедно с Ван Хънт планират малка и тиха сватба в тесен кръг. Изглежда, че на прага на 60-те Бери е намерила своя баланс – без излишна суета, но с много искреност към себе си и човека до нея.

