В най-романтичното предаване - "Ергенът" 5, емоциите се завихрят, страстта между ергените и дамите става все по-осезаема, а първата целувка вече е факт! Всички зрители тръпнаха в очакване да видят близостта, която Марин и Михаела най-накрая показаха - целувка, която ще се помни дълго!

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Истинска романтика и целувки, които ни оставят без дъх

След като ергените Марин и Стоян избраха своите фаворитки, с които имаха задача да изиграят романтична сцена от филм с тема "Холивдуска целувка", нещата в предаването се разговорещиха за някои от участниците. Марин беше поканил Михаела, Алия и Елена, но едва ли очакваше да се случи онова, което се случи. И то с такава неописуема страст...

Без роля и без страх - в очите всичко е написано

Когато дойде ред на Михаела да влезе в роля, тя смело заяви, че не желае да играе и да бъде фалшива и че за нея са важни истинските неща.

"Не искам да играя. Искам каквото трябва да се случи, да се случи естествено и двамата да направим точно това, което желаем", заяви категорично участничката на Марин.

Той от своя страна моментално я разбра и се съгласи с нея. Двамата се гледаха в очите, така както с очите си гледаш първата си любов. Невинно. Истинско. Нежно. С копнеж, без изискване. С очакване, без страх.

Химията между тях бе отвъд онова, което може да бъде контролирано. И само за един миг сякаш нещо и у двамата се промени. С треперещи устни и влажни погледи, двамата се доближиха един до друг и се целунаха за първи път - по-романтично и по-истинско от всяка сцена в световните холивудски класики.

Разбира се, това бе двигател за страстта между тях и след първата целувка, последваха още няколко. Марин и Михаела сякаш са чакали този момент с нетърпение, защото по всичко си личеше колко много желание за другия са съхранявали в себе си през цялото време. Не като просто участници в любовно риалити, а като романтична двойка - двамата преживяват все повече моменти на близост и споделят уникален синхрон помежду си. А как ще се развият нещата между тях от тук нататък - предстои да разберем.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER