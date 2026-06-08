Цели 100 дни родители водят борба за живота на двете си бебета, родени недоносени. Те са братя близнаци – Ромео и Телио. Единият изпада за 10 дни в кома. Човече, голямо колко шепичка, а донесло толкова много любов. И тогава родителите му правят нещо изключително!

Реми Рагнар е бащата на близнаците. По професия е пожарникар, а също фитнес инструктор и инфлуенсър. Баща е на 2 деца - момиче и момче, и в очакване на следващите две. Нито той, нито съпругата му подозират това, което ще им се случи впоследствие. Близначетата се раждат недоносени - в 27 седмица и прекарват цели 100 дни в различни отделения в болницата, движейки се непрестанно между живота и смъртта. Всеки ден е битка! И за големите, и за малките. В тези дни с непостоянно здравословно състояние на мъниците, единственото устойчиво е вярата на бащата, че всичко ще бъде наред и децата му ще се преборят за живота си. Родителите им влагат всичко - цялото си сърце, грижа, отговорност и дори отгоре.

Бебетата, родени в 27-а гестационна седмица, са екстремно недоносени. Но медицината днес дава много добри шансове за оцеляване и развитие. В този период бебето е с големината на карфиол. Кожата е прозрачна, белите дробове са налични, но недоразвити. Сърдечният ритъм е оформен, но бебето е податливо на апнеи, брадикардии и има нужда от мониторинг. Имунната система почти липсва. Родените в 27 седмица бебета се поставя в инкубатор, получават кислород или апаратна вентилация, често се прилага кенгуру-грижа (кожа до кожа).

Родени твърде рано: как изглежда животът в 27-а седмица

Омотани в кабели, със залепени сензори, лампички, които светят, показвайки физическите им показатели - бебетата едва се виждат изпод всички технологични джаджи и завивки, с които са покрити, за да поддържат живота им. Ромео и Телио са непрекъснато заедно, докато Телио не изпада в кома. Предхожда я апнея и инфекция.

"Мислехме, че вече сме преживели най-лошото, но тази нощ всичко се обърна наопаки!" - споделя баща му.

Снимка: facebook.com/ragnarremi

Отделен от брат си и в интензивно отделение. Майката и бащата прекарват цялото си време в болницата, заедно със своите бебета. Особено важна е грижата "кожа до кожа", когато родител и дете са в нежна прегръдка, за да може бебетата да усещат топлината и присъствието на родителите си. Бащата също е непрекъснато в отделението. И неговото присъствие не е помощ, а активно и силно потапяне в живота на децата. Гушкане, люлеене, нежни целувки, докосвания, милване...

Първо изпитание - комата на едното близначе

Това е една от най-важните и доказано полезни техники за отглеждане на новородени – както за бебето, така и за майката и бащата. Това е моментът, в който голото бебе се поставя директно върху голата гръд на родителя. Така телата им се докосват директно – кожа до кожа. Прави се както веднага след раждането, в първите часове, така и ежедневно в първите седмици или месеци. При недоносени бебета дори по няколко часа на ден.

Докосването стабилизира физиологията на новороденото.

Бебетата дишат по-равномерно и имат по-стабилен пулс.

и имат по-стабилен пулс. Поддържа се и идеална телесна температура.

Подпомага се кърменето , защото бебето инстинктивно търси гърда и засуква по-лесно.

, защото бебето инстинктивно търси гърда и засуква по-лесно. У майката се отделя повече окситоцин .

Докосването активира невронни връзки, намалява стреса и подпомага когнитивното развитие.

Бебетата, държани кожа до кожа, плачат по-малко и се успокояват по-бързо.

Укрепва се връзката родител–дете

Намалява се рискът от инфекции

На 4-ия ден от комата на Телио, от болницата им разрешават да внесат в стаята другия близнак. Родителите вярват, че специалната връзка между близнаците ще му помогне да се стабилизира. Комата продължава общо 10 дни. След това трябва да го събудят и екстубират.

Телио е с абокат на вливания целия 78 дни.

Когато идва времето да го свалят, тържествено се събира цялото семейство.

По-големите братче и сестриче се срещат с близнаците в болницата на 36 ден.

На 97 ден срещат Ромео с неговия 97-годишен прадядо.

"Завинаги е, за безкрайността е. Това ще са спомени, снимки, които ще му разкажат колко много е бил обичан от предците си и от кръвта си. Животът минава толкова бързо... 97-годишният ми дядо мечтае да се запознае с тях. Тези моменти са вечни. Вълшебни, необикновени, прекрасни... Дори нямам думи да опиша през какво преминахме."

Прабабата и прадядото живеят съвсем близо до болницата. И когато бащата получава разрешение да изведе извън болницата еднотото от бебетата, му отнема само 15 минути да стигне до дома на възрастните хора и безкрайно много да ги зарадва с тази среща.

Майката посвещава тялото и душата на бебетата

Майката кърми денонощно своите бебета. До 94-ата нощ тя не е спала на друго място, освен в болницата.

"Това може би е най-красивото проявление на любов, което някога съм виждал през живота си!" - коментира бащата.

Докато е в болничната стая дори намира време за тренировки. Въпреки умората, страха и стреса, тя знае, че трябва да е в добра форма именно заради синовете си. Между малките креватчета тя намира време и пространство за 15-минутки тренировки, които да я държат в кондиция. Вместо зала - болнична стая; вместо уреди - медицински монитори. Но когато имаш желание - всичко е възможно.

Физическата активност е добра и за производството на кърма. "Млякото на мама е истинска магическа отвара" - споделя бащата на близнаците. Като спортен треньор той е изненадан и очарован от възможностите на женското тяло. Той знае, че телата могат да прогресира, но е по човешки учуден от това, което се случва пред очите му - как тялото на майката е способно да се адаптира към бебето си в реално време.

Второ изпитание - тежка операция и кръвопреливане

Оказва се, че комата не е единствената трудност за преодоляване. Едно от бебета се нуждае от спешна операция, за която много лекарите се съмняват, че ще бъде успешна. Един хирург от болницата обаче напълно вярва, че бебетата са достатъчно силни и всички заедно ще успеят да преодолеят и тази трудност. Роителите наричат този лекар "магьосник". Когато имат нужда от кръвопреливане, множество непознати се отзовават на молбата за помощ.

"Има непознати, които могат да станат герои, без никога да искат нищо в замяна. Това са вашите подаръци, които помагат на нашите бебета да се борят да живеят."

Повечето неща, които се използват в болницата, се осигуряват от различни асоциации. В това число легла, душове, слингове за носене на бебетата и др. Без тях родителите на недоносени новородени дори не била могли да бъдат заедно с децата си и да са им полезни в този толкова труден момент в началото на живота им.

Медицинските оборудвания, които се използват специално за недоносени бебета и грижата "кожа до кожа" са на обща стойност около 100 000 евро. Технологията ще послужи за подобряване на ежедневието на недоносените бебета и техните родители.

"Малки викинги, които всеки ден се борят!" - така бащата Реми Рагнар нарича своите синове. След точно 112 дни от раждането им близнаците вече са си вкъщи.

След всички трудности, които изживяват, родителите на Ромео и Телио са сигурни в едно - семействата трябва да са заедно по време на такива изпитаниа, а присъствието на родителите до децата в такива моменти и състояния може да промени всичко.

Всичкото е животът!