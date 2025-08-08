8 август е международният ден на котките. Тези малки, пухкави същества, на които хора по цял свят се радват, днес биват чествани със свой собствен празник. Характерни със своята мистериозност, котките проявяват определено поведение, което ние хората трудно разбираме понякога.
Ако имате котка у дома и се чудите какво всъщност си мисли, експертите от Healthy Pets споделиха пред Hello! няколко ценни съвета, които всички собственици на котки трябва да имат в арсенала си, за да могат да разберат нуждите на своите любими пухкави приятели. А какъв по-подходящ момент да опознаете котката си малко по-добре от Международния ден на котките?
Рос Халифакс от Healthy Pets казва: „Независимо дали става въпрос за мигване или едва доловимо потрепване на опашката, котките винаги общуват по начини, които често пренебрегваме. Може да са известни с това, че са мистериозни, но постоянно ни казват как се чувстват - просто трябва да се научим да слушаме.“
Значението на мяукането
Рос казва, че възрастните рядко мяукат един на друг и че това е „заучено поведение“ от нас. Зад всяко мяукане обаче, се крият различни значения.
Краткото, меко мяукане вероятно е обикновен поздрав, докато по-силното и по-продължително мяукане обикновено е молба за нещо, като храна или внимание.
Всички знаем, че мъркането означава задоволство, но Рос твърди, че мъркането може да бъде и самоуспокояваща тактика, ако не се чувстват добре.
Езикът на опашката
Котките използват опашките си, за да изразяват емоции, така че след като разберете какво означават различните сигнали, вероятно ще можете да разберете какво се случва.
Ниско прибрана опашка означава, че котката е заплашена или тревожна, докато високо изправена опашка сигнализира, че е щастлива и уверена.
Размахващата опашка може да означава фрустрация, но може да показва и игривост, така че е важно да се вземе предвид контекстът на заобикалящата ги среда.
Маркиране на територия
Маркирането с аромат е чист животински инстинкт и за котките това означава също, че изпитват елемент на любов и доверие.
Ако ви разтриват с аромата си, това означава, че маркират територията си, така че вие сте по-познати за тях.
„Котките са силно зависими от обонянието, като проучванията дори показват, че котките могат да различат миризмата на стопанина си от тази на непознат“, продължава Рос.
Уши и очи
Ако сте любител на котките, вероятно вече знаете, че бавното мигане, докато гледат стопаните си, е знак на обич, докато напълно отворените очи означават, че са бдителни, развълнувани или може би готови да се нахвърлят.
По-интересното е, че котките общуват и чрез ушите си. Когато ушите на котките са насочени напред и са заострени, това означава, че са щастливи и любопитни, докато по-плоските уши показват страх. Отпуснатите уши често означават, че са доволни.
Пози на спане
Има ли нещо по-сладко от свита на кълбо котка, която спи? Когато котките спят в тази позиция, те запазват топлината и се чувстват сигурни, докато котка, която спи по корем нагоре, означава, че наистина ви се доверява.
Не само това, но ако котка спи в скута ви или с вас наблизо, значи сте ѝ предложили много успокоение и любов, карайки я да се чувства невероятно сигурна.
Историята на котка и мишка, които се сприятеляват - вижте в следващото видео.
