8 август е международният ден на котките. Тези малки, пухкави същества, на които хора по цял свят се радват, днес биват чествани със свой собствен празник. Характерни със своята мистериозност, котките проявяват определено поведение, което ние хората трудно разбираме понякога.

Ако имате котка у дома и се чудите какво всъщност си мисли, експертите от Healthy Pets споделиха пред Hello! няколко ценни съвета, които всички собственици на котки трябва да имат в арсенала си, за да могат да разберат нуждите на своите любими пухкави приятели. А какъв по-подходящ момент да опознаете котката си малко по-добре от Международния ден на котките?

Рос Халифакс от Healthy Pets казва: „Независимо дали става въпрос за мигване или едва доловимо потрепване на опашката, котките винаги общуват по начини, които често пренебрегваме. Може да са известни с това, че са мистериозни, но постоянно ни казват как се чувстват - просто трябва да се научим да слушаме.“

Значението на мяукането