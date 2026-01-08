Този февруари най-голямото, най-необикновеното и най-атрактивното спортно събитие ще се проведе в кината с анимационния спектакъл "Шампион по природа". Продуциран от легендарната баскетболна звезда Стеф Къри и реализиран от Sony Pictures Animation – създателите на феномените Спайдър-Мен: В Спайди-вселената и K-Pop Demon Hunters – филмът ни отвежда в центъра на ослепителни арени, където сред ожесточени сблъсъци и неочаквани обрати на терена се ражда легенда.

"Шампион по природа" ни запознава с Уил – малък козел с огромни мечти. Когато съдбата му дава шанс да се присъедини към професионалната лига по рев-бол – състезание без милост, доминирано от най-свирепите и най-бързи зверове – той решава да докаже, че размерът няма значение.

Новите му съотборници не са във възторг от идеята да играят с дребосък, но Уил няма намерение да се отказва. Вместо това ще се бори да покаже на всички, че и „малките могат да скачат“.

Новият трейлър на "Шампион по природа" ни кани на терена, където Уил се изправя пред поредица предизвикателства, които стоят между него и мечтата му.

С впечатляваща анимация, свеж хумор, динамика и спортно напрежение, филмът предлага вълнуващо забавление за всички възрасти и показва колко важни са смелостта, приятелството и решителността да следваме мечтите си.

Режисьор на "Шампион по природа" е Тайри Дилихей (Бургерите на Боб), а ко-режисьор е Адам Розет (Harvey Girls Forever!).

Продуценти са Мишел Раймо Куяте, Стефан Къри, Ерик Пейтън, Адам Розенбърг и Родни Ротман. Ролите в оригинал озвучават Кейлъб Маклафлин, Габриел Юниън, Стефан Къри, Никола Кохлан, Ник Крол, Дейвид Харбър, Дженифър Луис, Арън Пиер, Патън Осуалт, Джели Рол, Дженифър Хъдсън и др.

Ставаме "Шампион по природа" от 13 февруари само в кината на 2D и 3D.

