Преди броени дни станахме свидетели на фрапиращ трагичен инцидент - млада жена почина след естетична процедура с хиалуронови филъри.

Хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години обаче продуктът започна да се прилага и за увеличаване на обема на гърдите. Процедурата се извършва посредством инжектиране.

Усложнения и трайни здравословни проблеми

Повечето специлисти са на мнение, че подобна интеревенция е безопасна и не води до рикова и усложнения. Оказва се обаче, че това съм не е така. Тъжно доказателство за това е именно случаят с починалата жена. Скоро след процедурата, извършена от хирург, който във визитката си се определя и като специалист по естетика и филъри, жената получава болки. Постъпва по спешност в болница и малко по-късно губи живота си заради сепсис, животозастрашаваща инфекция.

Случаят за пореден път повдига въпроса за липсата на строг контрол в областта на естетически процедури, които в последните години се превърнаха в масово явление. Все повече жени се подлагат на инжекции, операции и терапии без достатъчно медицински надзор, понякога и при неквалифицирани специалисти. Това води до усложнения, трайни здравословни проблеми и, както става ясно, дори до смърт.

Опитът от първо лице

Стремежът към красота в никакъв случай не трябва да застрашава живота – затова е необходимо регулиране, прозрачност и образование, за да се предпазят пациентите от опасни практики.

В това е убедена и е Кристина Пламенова, популярна с участието си в „Ергенът“ и „Ергенът: Любов в рая“. Тя шоуто тя впечатляваше с безупречния си външен вид, който обаче не криеше, че е постигнала с помощта на естетически процедури.

Пред камерите на bTV тя разказва за неприятната ситуация, в която е попаднала преди време след като е поставила ботокс в зоната под очите. За щастие усложненията при нея са били чисто естетически – подуване на засегнатата област, и не са застрашавали пряко здравето ѝ.

Все пак, ситуацията е породила дискомфорт в нормалния ѝ ритъм на живот – при това за период около 3 месеца. А още по-неприятното е, че Кристина се е доверила на лекар с добро име в бранша. Който обаче не ѝ предоставя какъвто и да е документ за информирано съгласие, нито пък я информира за каквито и да е възможни нежални реакции. Нещо, което, по думите на Кристина, е масова практика. И като цяло тя заключва, че медицинските се опитват да не носят отговорност за това какво в крайна сметка ще се получи след подобни процедури.

Изводът трябва да направи всеки един от нас. А държавата и съответните ограни - да поставят ясни правила и да защитят живота на пациентите. Защото, в крайна сметка, красотата не трябва да убива.

