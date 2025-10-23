Инжекциите с невромодулатори, като ботокс, са се превърнали в крайъгълен камък на съвременните естетични лечения за намаляване на бръчките по лицето. Те целят да осигурят по-младежки вид. Но под повърхността на тези физически промени се крие интригуваща психологическа промяна, която се простира отвъд обикновената естетика.

Психологическите ефекти от лечението с ботокс привличат все по-голямо внимание, особено влиянието му върху настроението. Най-добре проученият феномен е свързан с лечението на „бръчки по лицето“, при които пациентите имат намалена способност да се мръщят, дори когато са нещастни.

Тези пациенти съобщават не само за по-мек и по-щастлив външен вид, но и че се възприемат от другите като по-щастливи, отколкото преди лечението. Предишни изследвания показват, че тази физическа промяна води и до значително намаляване на симптомите на депресия.

Пациентите, които се подлагат на лечение с ботокс, насочено към мускулите коругатор и процерус (често срещани виновници, които задействат бръчките на намръщването), изпитват намалена способност да се мръщят. В резултат на това те избягват негативната обратна връзка, обикновено свързана с емоциите, предавани чрез намръщване, като тъга или неодобрение.

Снимка: iStock/Instagram

И докато психологическите ефекти на ботокса са до голяма степен положителни, нововъзникващи изследвания подчертават потенциални нежелани психологически последици – особено в сферата на сексуалната интимност.

Съобщава се, че оргазмичната дисфункция засяга между 16 и 25 процента от жените, а последните проучвания показват, че изражението на лицето по време на сексуална активност играе по-значителна роля за качеството или лекотата на постигане на оргазъм, отколкото се смяташе досега.

Малко предишни изследвания са демонстрирали последователни теми в неволевите движения на лицето, свързани с оргазъм.

Мастър и Джонсън са изследвали поведението на лицето при 10 000 сексуални взаимодействия и са открили повтарящ се модел: намръщване, възникващо във фазата на плато на полов акт (сексуалната възбуда преди постигане на оргазъм). Тези изрази могат да служат на множество еволюционни цели, като например подобряване на комуникацията, възнаграждаване на партньора или фина настройка на синхронизацията по време на интимност. По-важното е, че прилагането на хипотезата за обратна връзка по лицето към сексуалната възбуда предполага, че намръщването не само отразява възбудата, но и активно я подкрепя и засилва.

Може ли ботоксът, насочен към намаляване на бръчките по челото, да има непредвидените последици от намаляване на сексуалното удовлетворение?

Изследователи са ​​оценили 24 жени, получили лечение с ботокс, и 12 нелекувани контролни жени, използвайки Индекса на женската сексуална функция (FSFI) - въпросник, който включва 19 въпроса, свързани с шест области на сексуалната функция: желание, възбуда, лубрикация, оргазъм, удовлетворение и болка.

Констатациите са поразителни: участниците, третирани с ботокс, съобщават за намалена сексуална функция в сравнение с тези, които не са се подложили на лечение, особено по отношение на постигането и наслаждаването на оргазми. Това подкрепя идеята, че израженията на лицето, включително намръщването, не са просто странични продукти на сексуалното удоволствие, а са неразделна част от самото преживяване. Тези резултати повдигат важни въпроси за това как ботоксът влияе на интимните отношения. Ако израженията на лицето по време на секс служат едновременно като сигнал към партньорите и като самоподсилващ се механизъм за удоволствие, тяхното потискане би могло да има доминиращ ефект върху динамиката на връзката.

Снимка: iStock

Въпреки това е важно да се признаят ограниченията на това проучване. Самооценяваните показатели за сексуалната функция, макар и ценни, имат присъщи ограничения. По-нататъшни изследвания, включващи различни групи участници, данни от наблюдения в реално време и гледни точки на партньорите, ще бъдат от решаващо значение за по-доброто разбиране на пълното въздействие на ботокса върху интимността. Освен това, фокусът на проучването включва малък брой жени участнички, без да се оценяват мъжете. Въпреки че е доказано, че подобни групи лицеви мускули участват в мъжкия оргазъм, не е ясно дали лечението с ботокс има подобни последици за мъжете.

Тъй като стремежът за постигане на младежки вид продължава да се развива, пациентите трябва да са наясно с по-широките последици от козметичните процедури.

Д-р Мирослав Ненков за опасностите от неправилното използване на ботокс - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK