Темата за скуърта известен като женска еякулация, предизвиква любопитство, възбуда, а понякога дори объркване. В интернет се срещат всякакви мнения, видеа и митове, но реалният въпрос остава: всяка жена ли може да скуъртва?

Какво всъщност представлява скуъртът?

Скуъртването е изхвърляне на течност от уретрата на жената по време на интензивна сексуална стимулация или оргазъм. Това не е същото като вагиналната секреция или уринирането, въпреки че има прилики. Течността е без мирис, почти бистра и се отделя от парауретралните жлези, които някои учени свързват с женската простата.

Възможно ли е за всяка жена да изпита "пръскащ оргазъм"?

На кратко: Да, но не при всяка се случва естествено или лесно.

Проучвания и реален опит показват, че:

Почти всяка жена физически има способността да скуъртва, защото повечето жени имат нужната анатомия.

да скуъртва, защото повечето жени имат нужната анатомия. Но скуъртът изисква специфична стимулация, отпускане и често по-дълго време.

Психологически бариери като срам, напрежение или притеснение от „изпускане“ могат да блокират процеса.

Не е въпрос на „нормалност“

Ако не си скуъртвала - това не значи, че нещо не е наред с теб. Много жени никога не го изпитват, други откриват скуърта случайно, а трети го постигат с помощта на партньор, секс играчка или техники като G-точкова стимулация.

Какво помага?

Ако искаш да експериментираш, ето няколко съвета:

Използвай G-точкова стимулация – с пръсти, играчка или партньор.

Остани хидратирана – скуъртът изисква течности.

Отпусни се напълно – включително психически.

Не се притеснявай, ако ти се струва, че ще се изпуснеш – точно тогава може да се случи скуъртът.

Снимка: iStock

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK