Темата за скуърта известен като женска еякулация, предизвиква любопитство, възбуда, а понякога дори объркване. В интернет се срещат всякакви мнения, видеа и митове, но реалният въпрос остава: всяка жена ли може да скуъртва?
Какво всъщност представлява скуъртът?
Скуъртването е изхвърляне на течност от уретрата на жената по време на интензивна сексуална стимулация или оргазъм. Това не е същото като вагиналната секреция или уринирането, въпреки че има прилики. Течността е без мирис, почти бистра и се отделя от парауретралните жлези, които някои учени свързват с женската простата.
Възможно ли е за всяка жена да изпита "пръскащ оргазъм"?
На кратко: Да, но не при всяка се случва естествено или лесно.
Проучвания и реален опит показват, че:
- Почти всяка жена физически има способността да скуъртва, защото повечето жени имат нужната анатомия.
- Но скуъртът изисква специфична стимулация, отпускане и често по-дълго време.
- Психологически бариери като срам, напрежение или притеснение от „изпускане“ могат да блокират процеса.
Не е въпрос на „нормалност“
Ако не си скуъртвала - това не значи, че нещо не е наред с теб. Много жени никога не го изпитват, други откриват скуърта случайно, а трети го постигат с помощта на партньор, секс играчка или техники като G-точкова стимулация.
Какво помага?
Ако искаш да експериментираш, ето няколко съвета:
- Използвай G-точкова стимулация – с пръсти, играчка или партньор.
- Остани хидратирана – скуъртът изисква течности.
- Отпусни се напълно – включително психически.
- Не се притеснявай, ако ти се струва, че ще се изпуснеш – точно тогава може да се случи скуъртът.
