Не е тайна, че сексът по време на ваканция е най-добър. Това е моментът, в който имаме възможност напълно да се отпуснем и да се отдадем на приятни удоволствия.

Според секстерапевтите обаче причините са много повече – включително и самият факт, че сме на непознато място и извън обичайната рутина. Това често увеличава либидото и прави любовната игра по-забавна и вълнуваща.

Така че, ако имаме желание да се възползваме максимално от целия потенциал, който може да ни даде сексът по време на ваканция, може да последваме съветите на експертите.

Да се отпуснем изцяло

Ваканцията е времето, в което би трябвало да сме най-лежерни и да не мислим за ангажименти. Затова – изчистваме съзнанието, премахваме очакванията и просто се наслаждаваме на всяко усещане.

Никакво бързане

Не че има нещо лошо в един добър „бърз секс“, но почивката е чудесна възможност да забавим темпото. Това е шанс да отделим време, както на себе си, така и на партньора – и по време на самия полов акт, и в последващите грижи.

И никаква работа

Работата по време на ваканция обезсмисля целта ѝ - да дадем на тялото си почивката, от която се нуждае. Затова оставяме лаптопа и телефона някъде далеч и насочваме мисълта си в други, далеч по-секси дейности.

Снимка: iStock

Да се свържем с тялото

Ваканцията е чудесна възможност да възстановим връзката между ума и тялото. Може да направим това просто като наблюдаваме и усещаме пълноценно нещата около себе си - звуците, гледките, миризмите и вкусовете. Както и по-осезаемо да усетим партньора си, докосвайки го.

Следобеден секс

Практикуването на секс в часове от деня, в които обичайно това е невъзможно, е чудесен начин да се възползваме максимално от удоволствията на итимността. И да избягаме от рутината – само сутрин или вечер.

Експериментиране

Това е моментът да проявим креативност. И да излезем от зоната си на комфорт, опитвайки нещо ново, независимо дали е изпробване на нехарактерна поза, внасяне на нова играчка в спалнята или споделяне на фантазия.

Снимка: iStock

Възможностите на хотелската стая

Да, вероятно леглото в хотелската стая е голямо и удобно. И е чудесно място за начало на любовната игра. Но ако „ваканционният ни секс маршрут“ започва и завършва само там, пропускаме много. От стола до бюрото или в банята пред огледалото, стаята е буквално пълна с интересни места, които направо „молят“ да бъдат „осквернени“, убедени са от Сosmopolitan.

